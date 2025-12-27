الجيش التشادي يدين توغّلًا مسلحًا في تيني ويحتفظ بحقه في الرد

أصدر رئيس أركان الجيوش، يوم 25 ديسمبر 2025، بيانًا رسميًا أطلع من خلاله الرأي العام الوطني والدولي على انتهاك خطير للأراضي التشادية.



وجاء في البيان أن طائرة مسيّرة استهدفت، حوالي الساعة الثانية فجرًا، معسكرًا عسكريًا يقع في منطقة تيني بولاية وادي فيرا، ما أسفر عن استشهاد عسكريين اثنين (02) وإصابة عسكري واحد (01) بجروح.



وقد أدان رئيس أركان الجيوش بأشد العبارات هذا التوغّل المسلح داخل التراب الوطني، واصفًا إياه بـالعدوان غير المبرر ضد القوات المسلحة الوطنية التشادية وضد سلامة ووحدة الأراضي التشادية.



واعتبر رئيس الأركان هذا العمل هجومًا متعمدًا ومقصودًا يُعدّ انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، محذرًا الأطراف المتحاربة في النزاع السوداني، وداعيًا إياهم إلى الاحترام الصارم لسيادة تشاد.



وأمام أي انتهاك جديد لمجالها الترابي، تؤكد القوات المسلحة الوطنية التشادية أنها تحتفظ بحقها الكامل في الرد بقوة وحزم، في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس، وذلك وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

