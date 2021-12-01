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الحركة الوطنية للإنقاذ تحث السلطات على اتخاذ إجراءات تخليد ذكرى مشير تشاد


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 1 Décembre 2021



الحركة الوطنية للإنقاذ تحث السلطات على اتخاذ إجراءات تخليد ذكرى مشير تشاد

دعا الأمين العام لحركة الوطنية للإنقاذ الدكتور هارون كبادي ، في 30 نوفمبر الحكومة إلى "اتخاذ إجراءات ملموسة لتخليد ذكرى مشير تشاد إدريس ديبي إتنو ، وإظهار إنجازاته للأجيال الحالية والمستقبلية.

قال الدكتور هارون كبادي في 30 نوفمبر "إنه بفضل المجلس العسكري الانتقالي (CMT) أصبح البلد الآن هادئًا وآمنًا" ، مما يسمح للسكان "بالاحتفال السلمي" باليوم الحادي والثلاثين للحرية والديمقراطية.

تحتفل تشاد في الأول من ديسمبر2021 بالنسخة الحادية والثلاثين من يوم الحرية والديمقراطية ، الذي أنشأه المشير الراحل في تشاد ، بمناسبة قلب نظام الرئيس السابق حسين حبري.

يوم حداد ودعاء

لأول مرة ، يحتفل مناضلة الحركة الوطنية للإنقاذ بعيد "الحرية والديمقراطية" بدون الرئيس المؤسس إدريس ديبي إتنو ، مشيرا إلى إنأن غياب المشير يثير المرارة والحزن وبالتالي ، فإن الاحتفال سوف "يوضع تحت علامة الحداد والتأمل والدعاء لروح المشير الراحل.

وشدد كبادي الأمين على تكثيف الدعاء من أجل الفقيد وعائلته أيضًاكما أعلن عن نشر مجلة في جميع وسائل الإعلام في البلاد تحمل سيرة ومسيرة المشير.


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