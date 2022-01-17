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السفير شريف محمد زين في الدوحة في إطار إجراءات الحوار العسكري


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 17 Janvier 2022



السفير شريف محمد زين في الدوحة في إطار إجراءات الحوار العسكري

إلتقى وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين في المهجر السفير شريف محمد زين الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢ مع نظيره الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير خارجية دولة قطر في إطار التفاعل بين تشاد وقطر لإجراء حوار مسبق مع الجانب السياسي العسكري

وقد أجرت اللجنة الفنية الخاصة اتصالات مع ما لا يقل عن عشرين حركة سياسية عسكرية أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، محمد إدريس ديبي ، في مقابلة مع قناة الجزيرة ، أن أمير قطر وافق على مساعدة الأطراف التشادية في الحوار والمصالحة. يجب أن يؤدي هذا الحوار المسبق إلى عودة المقاتلين التشاديين في ليبيا إلى بلادهم ونزع سلاحهم.

سيبدأ الحوار الوطني الشامل في 15 فبراير في انجمينا.


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