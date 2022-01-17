السفير شريف محمد زين في الدوحة في إطار إجراءات الحوار العسكري



إلتقى وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين في المهجر السفير شريف محمد زين الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢ مع نظيره الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير خارجية دولة قطر في إطار التفاعل بين تشاد وقطر لإجراء حوار مسبق مع الجانب السياسي العسكري



وقد أجرت اللجنة الفنية الخاصة اتصالات مع ما لا يقل عن عشرين حركة سياسية عسكرية أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، محمد إدريس ديبي ، في مقابلة مع قناة الجزيرة ، أن أمير قطر وافق على مساعدة الأطراف التشادية في الحوار والمصالحة. يجب أن يؤدي هذا الحوار المسبق إلى عودة المقاتلين التشاديين في ليبيا إلى بلادهم ونزع سلاحهم.



سيبدأ الحوار الوطني الشامل في 15 فبراير في انجمينا.

