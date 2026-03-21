|
TCHAD
Ministre Tchadien de la Sécurité : "Armée soudanaise, Toroboros, FSR, qu'ils se battent au Soudan. C'est la dernière fois"
Alwihda Info | Par Alwihda - 21 Mars 2026
En mission à l'Est du Tchad suite à une frappe de drone meurtrière dans la ville de Tiné, le ministre de la Sécurité publique, le général Ali Ahmat Akhabach, a indiqué que le gouvernement prendra toutes ses responsabilités suite à la violation du territoire Tchadien : "C'est n'est pas la première fois, c'est la quatrième fois que le Tchad est touché. C'est la dernière fois que ça arrive. Personne ne viendra tuer un Tchadien (...) Ici c'est Tiné Tchad, ce n'est pas Tiné Soudan. L'armée soudanaise, les Toroboros, les FSR, qu'ils se battent au Soudan, qu'ils s'entretuent là-bas dans leur pays. Qu'ils ne viennent pas se battre dans notre pays ou tuer notre peuple"
Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
Populaires
RCA : grande prière du Ramadan en présence du président de la République à la mosquée de Kina
20/03/2026
CSW70 : le Nigeria réaffirme son engagement en faveur de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes
20/03/2026
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 06/03/2026 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant.
Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement