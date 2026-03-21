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Tchad : mobilisation et solidarité après l'incendie au marché Ridjil à Abéché


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 21 Mars 2026


Un incendie d’origine encore inconnue s’est déclenché le 20 mars 2026 vers midi au marché Ridjil, dans la partie nord-est de la ville d’Abéché, suscitant une vive inquiétude parmi les commerçants et les riverains.


Tchad : mobilisation et solidarité après l'incendie au marché Ridjil à Abéché
Alertées, les autorités locales se sont rapidement rendues sur les lieux. Il s’agit notamment du préfet du département de Ouara, Dr Abdelwahid Mahamat Daoud, ainsi que du maire de la ville d’Abéché, Dr Abdel-Mahmoud Adam Yaya, accompagnés de leurs proches collaborateurs.

Les sapeurs-pompiers, appuyés par des volontaires et des personnes de bonne volonté, sont activement mobilisés pour contenir les flammes et limiter les dégâts. Les opérations d’intervention se poursuivent afin de maîtriser totalement l’incendie.

Tchad : mobilisation et solidarité après l'incendie au marché Ridjil à Abéché
Au lendemain de l’incendie qui a ravagé une partie du marché Ridjil, situé dans le quartier Ouadi Amssoudourié à Abéché, les militants et militantes du Parti Réformiste (PR) de la province du Ouaddaï se sont rendus sur les lieux du sinistre ce samedi matin.

Conduite par leur président provincial, Adam Dabouk, la délégation a pu constater de visu l’ampleur des dégâts matériels causés par cet incendie survenu la veille à la mi-journée. Plusieurs étals et marchandises ont été réduits en cendres, plongeant de nombreux commerçants dans une situation difficile.

Sur place, le président provincial du PR a exprimé sa compassion aux sinistrés, tout en saluant leur courage face à cette épreuve. Il a, par ailleurs, lancé un appel aux autorités gouvernementales ainsi qu’aux personnes de bonne volonté afin de se mobiliser pour apporter une assistance aux victimes.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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