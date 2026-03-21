Tchad : mobilisation et solidarité après l'incendie au marché Ridjil à Abéché

Au lendemain de l’incendie qui a ravagé une partie du marché Ridjil, situé dans le quartier Ouadi Amssoudourié à Abéché, les militants et militantes du Parti Réformiste (PR) de la province du Ouaddaï se sont rendus sur les lieux du sinistre ce samedi matin.



Conduite par leur président provincial, Adam Dabouk, la délégation a pu constater de visu l’ampleur des dégâts matériels causés par cet incendie survenu la veille à la mi-journée. Plusieurs étals et marchandises ont été réduits en cendres, plongeant de nombreux commerçants dans une situation difficile.



Sur place, le président provincial du PR a exprimé sa compassion aux sinistrés, tout en saluant leur courage face à cette épreuve. Il a, par ailleurs, lancé un appel aux autorités gouvernementales ainsi qu’aux personnes de bonne volonté afin de se mobiliser pour apporter une assistance aux victimes.