استهدفت الشرطة الوطنية صباح اليوم ، الجانب الشرقي من سوق دمبي الواقع في الدائرة الخامسة ، بغرض تفتيش أمني ، إذ اشتبهت المنطقة بؤرة بيع المخدرات وتهريبها.
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TCHAD
الشرطة الوطنية تحاصر جزء كبير من سوق دمبي
Alwihda Info | Par Brahim Issa - 20 Mars 2022
استهدفت الشرطة الوطنية صباح اليوم ، الجانب الشرقي من سوق دمبي الواقع في الدائرة الخامسة ، بغرض تفتيش أمني ، إذ اشتبهت المنطقة بؤرة بيع المخدرات وتهريبها.
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