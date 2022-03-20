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TCHAD

الشرطة الوطنية تحاصر جزء كبير من سوق دمبي


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 20 Mars 2022



الشرطة الوطنية تحاصر جزء كبير من سوق دمبي

استهدفت الشرطة الوطنية صباح اليوم ، الجانب الشرقي من سوق دمبي الواقع في الدائرة الخامسة ، بغرض تفتيش أمني ، إذ اشتبهت المنطقة بؤرة بيع المخدرات وتهريبها.

التفاصيل لاحقا


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