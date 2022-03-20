الشرطة الوطنية تحاصر جزء كبير من سوق دمبي



استهدفت الشرطة الوطنية صباح اليوم ، الجانب الشرقي من سوق دمبي الواقع في الدائرة الخامسة ، بغرض تفتيش أمني ، إذ اشتبهت المنطقة بؤرة بيع المخدرات وتهريبها.



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