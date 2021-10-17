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AFRIQUE

الشيخ ولر يتباحث مع رئيس المجلس الإسلامي حول مسألة التطرف في الساحل


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 17 Octobre 2021


الشيخ ولر يتباحث مع رئيس المجلس الإسلامي حول مسألة التطرف في الساحل
استقبل رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام الله، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، وفدا عن رابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وشهد اللقاء تسليم نسخة من الدليل الذي أعدته الرابطة للوقاية من الغلو والتطرف لرئاسة المجلس الإسلامي الأعلى، وتباحث الشيخ أبكر ولر رئيس رابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل  مع المسؤول الديني الجزائري المسائل التي تتعلق بمنطقة الساحل، ومآلات الآثار الضارة بالمنطقة كالإرهاب وغيره.

والدليل هو عبارة عن كتاب من 111 صفحة، أعدته اللجنة العلمية للرابطة في ثلاثة فصول هي: "المصطلحات"، و"القيم والأخلاق الإسلامية"، و"تصحيح المفاهيم ورد الشبهات"
وأوضح ذات المصدر أنه خلال هذا اللقاء “قدم رئيس الرابطة لرئيس المجلس، الدليل العلمي والعملي للوقاية من الغلو والتطرف”.

وأضاف نفس البيان الصادر من المجلس الإسلامي الأعلى أن “رئيس المجلس الإسلامي الأعلى ذكر بجهود الجزائر في مختلف المحافل الدولية في الدعوة إلى التعاون لحماية الشعوب والأجيال الجديدة من مخاطر الغلو والتطرف، كما عبر عن استعداد المجلس من خلال أعضائه العلماء لدعم جهود مواجهة التطرف والغلو خاصة في منطقة الساحل”
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