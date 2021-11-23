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تجدد المظاهرات في فايا جنرال مؤثر يتوسط لحل الأزمة


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 23 Novembre 2021



تجدد المظاهرات في فايا جنرال مؤثر يتوسط لحل الأزمة

اشتدت المظاهرات يوم أمس الاثنين ٢٢ نوفمبر ، إذ لفت انتباه الرأي العام الوطني ، بعث المجلس العسكري الإنتقالي أحد العسكريين من أبناء المنطقة لإقناع المتظاهرين ، بعد حديث طويل معهم رفض المتظاهرون أطروحات العسكري وأكدوا استمرار المظاهرات.
وبسبب التوتر المتصاعد في مدينة فايا لارجو ، أرسل المجلس العسكري الانتقالي جنرالاً ذا نفوذ مسموع إلى المنطقة ، تمكن الجنرال من مقابلة المتظاهرين في معسكرهم ( ساحة البيضاء) لمحاولة حل الأزمة التي تشل المدينة عمليًا لمدة أسبوع تقريبًا وطرح للمتظاهرين رسالة المجلس العسكري الإنتقالي التي تتمثل في قبول نداء الشارع وتنفيذ مطالب المتظاهرين ، مشيرا إلى أن الحاكم في فايا حاليا لا يتحكم في شيء وإنه مجرد عن منصبه ومعلق ، الأمر الذي رفضه المتظاهرين وشددوا على ضرورة مغادرة الحاكم.

وانتهى الحوار بين الجنرال والمتظاهرين بالفشل وطالب المتظاهرون برحيل حاكم ولاية بوركو عصمت إسحاق الشيخ فقط.
 


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