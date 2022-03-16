تسريبات ملف الحوار المسبق في الدوحة تؤدي إلى تقييد الاجتماعات



تسربت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ١٧ مارس الجاري ، ملفات عدة من نتائج الاجتماعات المغلقة للحركات العسكرية في الدوحة ، أدت هذه التصرفات التي وصفتها مصدر بالهمجية إلى تقييد الاجتماعات وفرض إجراءات بين المجتمعين في الدوحة سيما المعارضة.



نشرت عدة مصادر إعلامية صباح اليوم ملفين خاص باللجنة مكلفة بالتفاوض مع السلطات الانتقالية التشادية ، وكما انتشرت قائمة المقترحات الخاصة بالعسكريين ، وفقا لمصدر مباشر إن الحركات العسكرية في نقاش حول التصديق على هذه القائمة بينما سربها البعض.



وفي ذات السياق قال مصدر آخر لصحيفة الوحدة إن زعماء الحركات العسكرية أخذوا دور الوفود الصحفية حيث ينقلون كل كبيرة وصغيرة لأهليهم الصحفيين.