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تشاد: الجمعية الوطنية تجيز قانون النظام العسكري الجديد


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 24 Septembre 2021



تشاد: الجمعية الوطنية تجيز قانون النظام العسكري الجديد

اعتمد النواب اليون الجمعة 24 سبتمبر ، في قصر الديمقراطية ، قانون المصادقة على الأمر رقم 2 المؤرخ في 31 أغسطس 2021 الخاص بالنظام العسكري العام لقوات الدفاع والأمن.

وقد تم اعتماد النص بأغلبية 124 صوتا مقابل صفر وامتناع واحد عن التصويت ، ويعيد هذا النظام صياغة مهمة الجيش ويسمح للحكومة بمواصلة عملية الإصلاح.

ويتبع القانون قرارات منتدى الوطني الشامل الثاني ، وهو يأتي بعدة مستجدات : عمليات خارجية ، رتبتان جديدتان ، حق الرجوع للعسكريين ، ومجلس تأديبي ، وقضاء عسكري.

ودافع وزير الدفاع الجنرال داود يخي إبراهيم عن النص امام نواب الشعب التشادي واستند تنظيم الجيش على نصوص عام 1992 ولم يعد يتناسب مع السياق الأمني ​​الحالي ، بحسب السلطات.


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