تشاد: الجمعية الوطنية تجيز قانون النظام العسكري الجديد



اعتمد النواب اليون الجمعة 24 سبتمبر ، في قصر الديمقراطية ، قانون المصادقة على الأمر رقم 2 المؤرخ في 31 أغسطس 2021 الخاص بالنظام العسكري العام لقوات الدفاع والأمن.



وقد تم اعتماد النص بأغلبية 124 صوتا مقابل صفر وامتناع واحد عن التصويت ، ويعيد هذا النظام صياغة مهمة الجيش ويسمح للحكومة بمواصلة عملية الإصلاح.



ويتبع القانون قرارات منتدى الوطني الشامل الثاني ، وهو يأتي بعدة مستجدات : عمليات خارجية ، رتبتان جديدتان ، حق الرجوع للعسكريين ، ومجلس تأديبي ، وقضاء عسكري.



ودافع وزير الدفاع الجنرال داود يخي إبراهيم عن النص امام نواب الشعب التشادي واستند تنظيم الجيش على نصوص عام 1992 ولم يعد يتناسب مع السياق الأمني ​​الحالي ، بحسب السلطات.