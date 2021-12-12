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TCHAD

تشاد: الحزب الاشتراكي بلا حدود يفتتح مكتب مساندة الحزب في الدائرة الثامنة


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 12 Décembre 2021



تشاد: الحزب الاشتراكي بلا حدود يفتتح مكتب مساندة الحزب في الدائرة الثامنة

افتتح المكتب الوطني للحزب الاشتراكي بلا حدود ، برئاسة زعيم الحزب السيد يحيى ديلو جرو ، مساء السبت 11 ديسمبر 2021 ، مكتب دعم ومساندة للحزب بالدائرة الثامنة.

ترأس الحفل رئيس الحزب السيد يحي ديلو جرو وبجانبه نائب رئيس الحزب السيد دينامو درام وجمع من المناضلين والمناضلات والامناء العامون للفروع الحزب في الدوائر العشر لبلدية انجمينا.

وشكر السيد عبيد صالح نيابة عن اللجنة المنظمة زعيم الحزب الوطني والناشطين على حضورهم الحفل الذي تم في ختامه تنصيب 32 عضوا من أعضاء المكتب نصبهم رسميا نائب رئيس الحزب دينامو دارام ، وعُين السيد جدة بريمي منسقًا لمكتب دعم الحزب الاشتراكي بلا حدود في الدائرة الثامنة.

وبحسب الرئيس الوطني للحزب يحيى ديلو جدرو ، فإن تنظيم حفل الافتتاح هذا هو تعبئة شخصية لسكان الدائرة الثامنة ، ورحب بهذه البادرة الجديرة بالتشجيع والاستجابة لتطلعات الحزب السياسية في الأمور. المساواة في الحقوق للجميع على حد تعبيره.

ورحب ديلو بالعفو العام الذي أصدرته السلطات العليا ، وأعلن أنه فرصة للإفراج عن المواطنين المعتقلين ظلما ، وأكد أن حزبه غير مقتنع بعد بفكرة الحوار التي يسعى المجلس العسكري الانتقالي لتنظيمها ، وأوضح أن المجلس العسكري الانتقالي يضمن عودة النشطاء السياسيين إلى البلاد مجرد بادرة كاذبة لجذب الشركاء الماليين.

وبهذا يشار إلى أن الحزب الاشتراكي بلا حدود يفتتح أول مكتب للمساندة والدعم في الدائرة الثامنة بحي انجاري باسم مكتب التضامن.



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