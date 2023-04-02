تشاد: الرئيس يعين 18 رئيسًا للوحدات الإدارية في تيبستي



وقع رئيس الانتقال محمد إدريس ديبي مرسومًا في الأول من أبريل 2023 يتضمن تعيين رؤساء للوحدات الإدارية في مقاطعة تيبستي، بعد اقتراح وزير الإدارة المحلية واللامركزية وحسن الحكمة.



المرسوم رقم 051 يحدد الشخصيات التالية لتولي المسؤوليات في مقاطعة تيبستي:

السيد تاهر نقيلي لاند، يعين أمينًا عامًا للمقاطعة

السيد عبد اللي براهيم، يعين عميدًا لمقاطعة برداي

السيد ماي عيسى شحاي، يعين أمينًا عامًا لمقاطعة برداي

السيد موسى توجوي، يعين عميدًا للمقاطعة الفرعية برداي

السيد مولي عمر موليمي، يعين نائبًا لعميد المقاطعة الفرعية زومري

السيد صوقي محمد فوزاري، يعين عميدًا لمقاطعة زوار

السيد سيدي بوقر، يعين نائبًا لعميد المقاطعة الفرعية زوار

السيد براهيم حسن، يعين نائبًا لعميد المقاطعة الفرعية غوبوني

السيد صوليمان حميد اللهي، يعين نائبًا لعميد المقاطعة الفرعية زواركي

السيد شحاي علابودو بوقر، يعين نائبًا لعميد المقاطعة الفرعية مارو-أوجوي

السيد حسن صلاح، يعين عميدًا لمقاطعة أوزو

السيد صوليمان رمضان رجب، يعين أمينًا عامًا لمقاطعة أوزو

السيد أبكر صوليمان