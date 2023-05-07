تشاد: الوالي يتفقد الأضرار في سوق ماو المركزي بكانم



توجه محافظ كانم، إسحاق حسان جوجو، برفقة وفد قوي، إلى موقع الحريق الذي دمر جزءًا من سوق ماو يوم الجمعة 5 مايو 2023. نزل الحاكم على الأرض يوم أمس السبت 6 مايو 2023. وأحرقت سيارة متوقفة، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر في الأرواح.



وأعلن المحافظ أنه سيتم تشكيل لجنة للتعرف على ضحايا الحريق وتقييم الأضرار التي لحقت بهم. كما أصدر تعليمات للمحافظ ورئيس البلدية وقوات الدفاع والأمن باتخاذ إجراءات صارمة ضد المواد التي يتم تركيبها في السوق والتي لا تحترم المعايير والتي غالبًا ما تكون مصدر هذا النوع من الأضرار والحرائق.