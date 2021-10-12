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TCHAD

تشاد: بوبا يستعيد إدارة جامعة الملك فيصل ويبشر بافتتاح كلية الطب قريبا


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 12 Octobre 2021



تشاد: بوبا يستعيد إدارة جامعة الملك فيصل ويبشر بافتتاح كلية الطب قريبا

ترأس صباح اليوم رئيس جامعة الملك فيصل بتشاد الدكتور حسن بوبا اجتماعا تنويريا ضم عمداء الكليات و بعض الإداريين وبحضور نائب رئيس الجامعة دكتور حسب الله مهدي فضلة وأكبر ولر مدو نائب رئيس الجامعة المكلف بالبحث.

وفق الصفحة الرسمية للجامعة أن هذا اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على قرار وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار في إلغاء معاينة طلاب مشروع كلية الطب ، التي تفتقر الجوانب الإدارية و الأكاديمية و القانونية.

وشرح رئيس الجامعة الدكتور حسن بوبا جمعة لإدارة الجامعة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة التعليم العالي في هذا الشأن

مركزا على ضرورة فتح كلية الطب عقب انتهاء اللجنة التي شكلتها الوزارة حيث تعتبر المعني المباشر بهذ الأمر ، ، مؤكدا ان التجهيزات و الترتيبات و كل ما يخص انطلاقة كلية الطب بجامعة الملك فيصل بتشاد بيد رئاسة الجامعة و التي ستتم بصورة أكاديمية إدارية و قانونية بمشيئة الله تعالى.

وحث الحاضرين على وحدة الصف من أجل مستقبل الجامعة والسعي في تطويرها لتواكب العصر ، كما شدد على ضرورة الالتزام بنظم و لوائح الجامعة في العمل الإداري و الأكاديمي

وقد أشارت بعض المصادر إلى أن رئيس الجامعة دكتور حسن بوبا لم يحضر جميع الإجتماعات التحضيرية لإنشاء كلية الطب التي ترأسها رئيس مجلس الإدارة السيد حسين مسار حسين ، وكما مثل الجامعة في اجتماع الوزاري الذي استشرف عليه وزيرة التعليم العالي والبحث والابتكار السيدة ليدي بياسمدا.


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