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تشاد: تجريد وفصل ضابط سام


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 15 Janvier 2022



تشاد: تجريد وفصل ضابط سام
 
بموجب المرسوم رقم 041/رم ع إ/روإ/و م ر م م د و م ق ض ج/2022 المؤرخ 14 يناير 2022 تم تجريد قائد الكتيبة موسى كولو فوديا، ره 07023394 إلى رتبة جندي درجة ثانية، وشطبه من قائمة قوات الدفاع والأمن لارتكابه خطإ جسيم.
لن يستفيد المعني لا من حقوق المعاش ولا من أجور الإصلاحات ولا من أي تعويض آخر.
بموجب المرسوم رقم 042/رم ع إ/روإ/و م ر م م د و م ق ض ج/2022 المؤرخ 14 يناير 2022 تم تجريد العقيد عبد الكريم جدي محمد، ره 97000221 إلى رتبة جندي درجة ثانية، وشطبه من قائمة قوات الدفاع والأمن لارتكابه خطإ جسيم.
لن يستفيد المعني لا من حقوق المعاش ولا من أجور الإصلاحات ولا من أي تعويض آخر.


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