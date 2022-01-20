تشاد: تعيين بوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي والتعاون الدولي

بموجب المرسوم رقم 0235/ر م ع ا/روا/و ا ت ت ت د/2022 المؤرخ 19 يناير 2022، تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي والتعاون الدولي:
الأمانة العامة
الأمين العام: السيد وردوقو محمد أرامي، منصب جديد.
الأمينة العامة النائبة: السيدة رويومتا مادينقي، منصب جديد.
بموجب المرسوم رقم 0236/ر م ع ا/روا/و ا ت ت ت د/2022 المؤرخ 19 يناير 2022، تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي والتعاون الدولي:
الإدارة العامة للدراسات والتخطيط
إدارة التخطيط والدراسات المستقبلية
المديرة: السيدة كولكي بلاندين نانقير، خلفا للسيد نُمادوماجي إيميري الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.
إدارة التخطيط الإقليمي
المدير: السيد متاي وُرْ حامد، خلفا للسيدة نايبي كايكاو تيمُوا التي استدعيت لشغل وظيفة أخرى.
إدارة السكان والتنمية البشرية
المديرة: السيدة نيلُومنقاي سوزان، تحتفظ بمنصبها.
الإدارة العامة للتعاون الدولي
المدير العام: السيد الجد أحمد إدريس، خلفا للسيد الحسنة إدريس عتمان الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.
المدير العام النائب: السيد صالح محمد علي حسب الله، خلفا للسيد إبراهيم حسن جوقوي الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.
إدارة التعاون الاقتصادي الدولي
المدير: د ماكرادا ماينا، خلفا للسيد يوسف شاب الدين الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.
المدير النائب: السيد عبد الرحيم موسى عبد المعطي، خلفا للسيدة كولكي بلاندين نان ـــــــ قير التي استدعيت لشغل وظيفة أخرى.
إدارة تعزيز الجاذبية الوطنية
المدير: السيد جبرين آدُم كتير، خلفا للسيدة عاشتة عثمان إيليمي التي استدعيت لشغل وظيفة أخرى.
المديرة النائبة: السيدة فطومة سليمان أحمد، خلفا للسيدة متاي وُرْ حامد الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.
الإدارة العامة لحشد الموارد الخارجية
المدير العام: السيد محمد الأمين نجيب، خلفا للسيد الجد أحمد إدريس الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.
المدير العام النائب: السيد محمد عبده محمد، خلفا للسيد صالح حسب الله واريا الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.
إدارة التمويل الخارجي
المدير: السيد امبايأُدُوم ديزيري، خلفا للسيد محمد الأمين نجيب الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.
المديرة النائبة: السيدة دُولقي نايسيم انجيل، خلفا للسيد امبايأُدُوم ديزيري الذي استدعيت لشغل وظيفة أخرى.
إدارة تحليل وبرمجة الاستثمارات العامة
المدير: السيد عبد الله محمد عبد الله سنوسي ودك، يحتفظ بمنصبه.
المدير النائب: السيد علي عيسى النظيف، يحتفظ بمنصبه.
الإدارة العامة لأقسام لتنسيق ومتابعة السياسة التنموية
المدير العام: السيد موسى آجي ماي، يحتفظ بمنصبه.
المدير العام النائب: السيد صالح حسب الله واريا، خلفا للسيد صالح محمد علي حسب الله الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.
إدارة متابعة وتقويم السياسات والاستراتيجيات التنموية
المدير: السيد جرمه ُوادُو، خلفا للسيد بان جاريت الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.
المديرة النائبة: السيدة زينب عبد الرحمن مختار، تحتفظ بمنصبها.
إدارة تنسيق ومتابعة الأجندتين الدوليتين
المدير: السيد رمضان خريفين، يحتفظ بمنصبه.
المديرة النائبة: السيدة نايبي كايكاو تيمُوا، خلفا للسيدة فاطمة أبكر جاوقا التي استدعيت لشغل وظيفة أخرى.
بموجب المرسوم رقم 0237/ر م ع ا/روا/و ا ت ت ت د/2022 المؤرخ 19 يناير 2022، تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية :
الأقسام الملحقة بمكتب الوزير
الخلية الفنية المكلفة برصد المشاريع والبرامج
المنسق: السيد الحسنة إدريس عثمان، منصب جديد
المنسق النائب: السيد أوليفييه اندلباي انديليدي
إدارة الإتصال التنموي
المدير : السيد محمد آدم فضل، منصب جديد
المدير النائب: السيد امبايقيديم مومكامدودي، منصب جديد