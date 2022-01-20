









TCHAD تشاد: تعيين بوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي والتعاون الدولي

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 20 Janvier 2022





بموجب المرسوم رقم 0235/ر م ع ا/روا/و ا ت ت ت د/2022 المؤرخ 19 يناير 2022، تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي والتعاون الدولي: الأمانة العامة الأمين العام: السيد وردوقو محمد أرامي، منصب جديد. بموجب المرسوم رقم 0236/ر م ع ا/روا/و ا ت ت ت د/2022 المؤرخ 19 يناير 2022، تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي والتعاون الدولي: الإدارة العامة للدراسات والتخطيط إدارة التخطيط والدراسات المستقبلية المديرة: السيدة كولكي بلاندين نانقير، خلفا للسيد نُمادوماجي إيميري الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. إدارة التخطيط الإقليمي المدير: السيد متاي وُرْ حامد، خلفا للسيدة نايبي كايكاو تيمُوا التي استدعيت لشغل وظيفة أخرى. إدارة السكان والتنمية البشرية المديرة: السيدة نيلُومنقاي سوزان، تحتفظ بمنصبها. الإدارة العامة للتعاون الدولي المدير العام: السيد الجد أحمد إدريس، خلفا للسيد الحسنة إدريس عتمان الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. المدير العام النائب: السيد صالح محمد علي حسب الله، خلفا للسيد إبراهيم حسن جوقوي الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. إدارة التعاون الاقتصادي الدولي المدير: د ماكرادا ماينا، خلفا للسيد يوسف شاب الدين الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. المدير النائب: السيد عبد الرحيم موسى عبد المعطي، خلفا للسيدة كولكي بلاندين نان ـــــــ قير التي استدعيت لشغل وظيفة أخرى. إدارة تعزيز الجاذبية الوطنية المدير: السيد جبرين آدُم كتير، خلفا للسيدة عاشتة عثمان إيليمي التي استدعيت لشغل وظيفة أخرى. المديرة النائبة: السيدة فطومة سليمان أحمد، خلفا للسيدة متاي وُرْ حامد الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. الإدارة العامة لحشد الموارد الخارجية المدير العام: السيد محمد الأمين نجيب، خلفا للسيد الجد أحمد إدريس الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. المدير العام النائب: السيد محمد عبده محمد، خلفا للسيد صالح حسب الله واريا الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. إدارة التمويل الخارجي المدير: السيد امبايأُدُوم ديزيري، خلفا للسيد محمد الأمين نجيب الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. المديرة النائبة: السيدة دُولقي نايسيم انجيل، خلفا للسيد امبايأُدُوم ديزيري الذي استدعيت لشغل وظيفة أخرى. إدارة تحليل وبرمجة الاستثمارات العامة المدير: السيد عبد الله محمد عبد الله سنوسي ودك، يحتفظ بمنصبه. المدير النائب: السيد علي عيسى النظيف، يحتفظ بمنصبه. الإدارة العامة لأقسام لتنسيق ومتابعة السياسة التنموية المدير العام: السيد موسى آجي ماي، يحتفظ بمنصبه. المدير العام النائب: السيد صالح حسب الله واريا، خلفا للسيد صالح محمد علي حسب الله الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. إدارة متابعة وتقويم السياسات والاستراتيجيات التنموية المدير: السيد جرمه ُوادُو، خلفا للسيد بان جاريت الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. المديرة النائبة: السيدة زينب عبد الرحمن مختار، تحتفظ بمنصبها. إدارة تنسيق ومتابعة الأجندتين الدوليتين المدير: السيد رمضان خريفين، يحتفظ بمنصبه. بموجب المرسوم رقم 0237/ر م ع ا/روا/و ا ت ت ت د/2022 المؤرخ 19 يناير 2022، تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية : الأقسام الملحقة بمكتب الوزير الخلية الفنية المكلفة برصد المشاريع والبرامج المنسق: السيد الحسنة إدريس عثمان، منصب جديد المنسق النائب: السيد أوليفييه اندلباي انديليدي إدارة الإتصال التنموي المدير : السيد محمد آدم فضل، منصب جديد المدير النائب: السيد امبايقيديم مومكامدودي، منصب جديد المديرة النائبة: السيدة نايبي كايكاو تيمُوا، خلفا للسيدة فاطمة أبكر جاوقا التي استدعيت لشغل وظيفة أخرى. الأمينة العامة النائبة: السيدة رويومتا مادينقي، منصب جديد.





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