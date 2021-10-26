تشاد: تعيين بوزارة البريد والاقتصاد الرقمي

بموجب المرسوم رقم 693/رم ع إ/روإ/و ب إ ر/2021 المؤرخ في26 أكتوبر 2021 تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية :

المفتشية العامة

المفتش العام: السيدحماد خميس هونجو، منصب شاغر

المفتشة العامة النائبة: السيدة فاطمة زاهية أبو بكر، منصب شاغر

إدارة مكتب الوزير

المدير : د. عبد الله شعيب، خلفاً للسيد جيريمي كولينا

المستشارون:

المستشار الفني: السيد انجيرابي جيكوندادي

المستشار القانوني: السيد نصر لول، خلفاً للدكتور هوزيبي عثمان

المستشار في البنية التحتية والاقتصاد الرقمي : السيد محمد طاهر حامد، خلفا للسيد عبد الكريم سوقور بوريفي

المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

الامين العام : السيدجيريمي كولينا، خلفا للدكتور عبد الله شعيب

الشركة التشادية للبريد والادخار

الإدارة العامة

المدير العام : السيد نورجي نازير، خلفاً للسيد حسين ابراهيم عبد الكريم

المديرة العامة النائبة : السيدة رقية تشالي، خلفاً للسيد داود الحاج