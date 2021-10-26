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تشاد: تعيين بوزارة البريد والاقتصاد الرقمي


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 26 Octobre 2021



تشاد: تعيين بوزارة البريد والاقتصاد الرقمي
 
بموجب المرسوم رقم 693/رم ع إ/روإ/و ب إ ر/2021 المؤرخ في26 أكتوبر 2021  تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية :
المفتشية العامة
المفتش العام: السيدحماد خميس هونجو، منصب شاغر 
المفتشة العامة النائبة: السيدة فاطمة زاهية أبو بكر، منصب شاغر 
إدارة مكتب الوزير
المدير : د. عبد الله شعيب، خلفاً للسيد جيريمي كولينا
المستشارون:
المستشار الفني: السيد انجيرابي جيكوندادي
المستشار القانوني: السيد نصر لول، خلفاً للدكتور هوزيبي عثمان
المستشار في البنية التحتية والاقتصاد الرقمي : السيد محمد طاهر حامد، خلفا للسيد عبد الكريم سوقور بوريفي
المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
الامين العام : السيدجيريمي كولينا، خلفا للدكتور عبد الله شعيب
الشركة التشادية للبريد والادخار 
الإدارة العامة 
المدير العام : السيد نورجي نازير، خلفاً للسيد حسين ابراهيم عبد الكريم
المديرة العامة النائبة : السيدة  رقية تشالي، خلفاً للسيد داود الحاج


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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