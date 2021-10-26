تشاد: تعيين بوزارة البريد والاقتصاد الرقمي

بموجب المرسوم رقم 693/رم ع إ/روإ/و ب إ ر/2021 المؤرخ في26 أكتوبر 2021 تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية :
المفتشية العامة
المفتش العام: السيدحماد خميس هونجو، منصب شاغر
المفتشة العامة النائبة: السيدة فاطمة زاهية أبو بكر، منصب شاغر
إدارة مكتب الوزير
المدير : د. عبد الله شعيب، خلفاً للسيد جيريمي كولينا
المستشارون:
المستشار الفني: السيد انجيرابي جيكوندادي
المستشار القانوني: السيد نصر لول، خلفاً للدكتور هوزيبي عثمان
المستشار في البنية التحتية والاقتصاد الرقمي : السيد محمد طاهر حامد، خلفا للسيد عبد الكريم سوقور بوريفي
المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
الامين العام : السيدجيريمي كولينا، خلفا للدكتور عبد الله شعيب
الشركة التشادية للبريد والادخار
الإدارة العامة
المدير العام : السيد نورجي نازير، خلفاً للسيد حسين ابراهيم عبد الكريم
المديرة العامة النائبة : السيدة رقية تشالي، خلفاً للسيد داود الحاج
المفتشية العامة
المفتش العام: السيدحماد خميس هونجو، منصب شاغر
المفتشة العامة النائبة: السيدة فاطمة زاهية أبو بكر، منصب شاغر
إدارة مكتب الوزير
المدير : د. عبد الله شعيب، خلفاً للسيد جيريمي كولينا
المستشارون:
المستشار الفني: السيد انجيرابي جيكوندادي
المستشار القانوني: السيد نصر لول، خلفاً للدكتور هوزيبي عثمان
المستشار في البنية التحتية والاقتصاد الرقمي : السيد محمد طاهر حامد، خلفا للسيد عبد الكريم سوقور بوريفي
المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
الامين العام : السيدجيريمي كولينا، خلفا للدكتور عبد الله شعيب
الشركة التشادية للبريد والادخار
الإدارة العامة
المدير العام : السيد نورجي نازير، خلفاً للسيد حسين ابراهيم عبد الكريم
المديرة العامة النائبة : السيدة رقية تشالي، خلفاً للسيد داود الحاج