تشاد : تعيين بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة

بموجب المرسوم رقم 2067/رم ع إ/روإ/و ت و ت م/2022 المؤرخ في 14 يوليو 2022 عينت الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بمكتب الوزير :
إدارة المكتب
المدير: السيد عثمان أبكر إبراهيم، يحتفظ بمنصبه
المستشارون:
- المستشار الفني المكلف بالشؤون الإدارية: السيد جيماسباي غاو، منصب شاغر
- المستشار الفني المكلف بالشؤون القانونية: السيد كالاندي نايداندي، خلفا للسيد دايانغ مينوا إينوك
- المستشارة الفنية المكلفة بالتعليم وترقية المواطنة: مدام موقيري مبانغتا المولودة نيمباي بانينغا
بموجب المرسوم رقم 2068/رم ع إ/روإ/و ت و ت م/2022 المؤرخ في 14 يوليو 2022 عينت الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية :
المفتشية العامة
المفتش العام: السيد اللارامباي مبايقوتو، خلفا للسيد أحمد حسب
المفتشون
- المفتش المكلف بالعمل التربوي والآداب والأخلاقيات : السيد واسينغ كيتشوكي بولمباري انقالاو
- المفتش المكلف بمراقبة المسائل الإدارية والقانونية والمنازعات وتقييم أداء الوزارة: السيد يحيى مالوا، يحتفظ بمنصبه
- المفتش المكلف بالشؤون المالية والمعدات وإدارة الممتلكات والموظفين: مدام دينقاو المولودة ناجالباي إيفونيت، منصب شاغر