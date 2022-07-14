تشاد : تعيين بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة



بموجب المرسوم رقم 2067/رم ع إ/روإ/و ت و ت م/2022 المؤرخ في 14 يوليو 2022 عينت الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بمكتب الوزير :



إدارة المكتب

المدير: السيد عثمان أبكر إبراهيم، يحتفظ بمنصبه



المستشارون:

- المستشار الفني المكلف بالشؤون الإدارية: السيد جيماسباي غاو، منصب شاغر

- المستشار الفني المكلف بالشؤون القانونية: السيد كالاندي نايداندي، خلفا للسيد دايانغ مينوا إينوك

- المستشارة الفنية المكلفة بالتعليم وترقية المواطنة: مدام موقيري مبانغتا المولودة نيمباي بانينغا



​

بموجب المرسوم رقم 2068/رم ع إ/روإ/و ت و ت م/2022 المؤرخ في 14 يوليو 2022 عينت الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية :



المفتشية العامة

المفتش العام: السيد اللارامباي مبايقوتو، خلفا للسيد أحمد حسب



المفتشون

- المفتش المكلف بالعمل التربوي والآداب والأخلاقيات : السيد واسينغ كيتشوكي بولمباري انقالاو

- المفتش المكلف بمراقبة المسائل الإدارية والقانونية والمنازعات وتقييم أداء الوزارة: السيد يحيى مالوا، يحتفظ بمنصبه

- المفتش المكلف بالشؤون المالية والمعدات وإدارة الممتلكات والموظفين: مدام دينقاو المولودة ناجالباي إيفونيت، منصب شاغر