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تشاد : تعيين بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 14 Juillet 2022



تشاد : تعيين بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة

بموجب المرسوم رقم 2067/رم ع إ/روإ/و ت و ت م/2022 المؤرخ في 14 يوليو 2022 عينت الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بمكتب الوزير :

إدارة المكتب
المدير: السيد عثمان أبكر إبراهيم، يحتفظ بمنصبه

المستشارون:
- المستشار الفني المكلف بالشؤون الإدارية: السيد جيماسباي غاو، منصب شاغر
- المستشار الفني المكلف بالشؤون القانونية: السيد كالاندي نايداندي، خلفا للسيد دايانغ مينوا إينوك
- المستشارة الفنية المكلفة بالتعليم وترقية المواطنة: مدام موقيري مبانغتا المولودة نيمباي بانينغا


بموجب المرسوم رقم 2068/رم ع إ/روإ/و ت و ت م/2022 المؤرخ في 14 يوليو 2022 عينت الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية :

المفتشية العامة
المفتش العام: السيد اللارامباي مبايقوتو، خلفا للسيد أحمد حسب

المفتشون
- المفتش المكلف بالعمل التربوي والآداب والأخلاقيات : السيد واسينغ كيتشوكي بولمباري انقالاو
- المفتش المكلف بمراقبة المسائل الإدارية والقانونية والمنازعات وتقييم أداء الوزارة: السيد يحيى مالوا، يحتفظ بمنصبه
- المفتش المكلف بالشؤون المالية والمعدات وإدارة الممتلكات والموظفين: مدام دينقاو المولودة ناجالباي إيفونيت، منصب شاغر


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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