تشاد: تعيين بوزارة التكوين المهني والحرف

بموجب المرسـوم رقم 1074/ر م ع إ/روإ/و ت م ح/2021 المؤرخ 24 ديسمبر 2021، تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسئولية التالية بمكتب وزير التكوين المهني والحرف :
إدارة المكتب
المدير : السيد يامباي تيلنوجي ديلوجي
المستشار المكلف بالتكوين المهني : السيد آدم تشاري محمد
المستشار المكلف بالتمويل الأصغر والحرف : السيد عثمان آتشي
المستشار القانوني : السيد جونقوي وايدو
بموجب المرسـوم رقم 1075/ر م ع إ/روإ/و ت م ح/2021 المؤرخ 24 ديسمبر 2021، تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسئولية التالية بوزارة التكوين المهني والحرف :
الأمانة العامة
الأمينة العامة: السيدة جماريس أديقيلاي نوجيقوتو
الأمين العام النائب: السيد محمد موسى محمد
بموجب المرسـوم رقم 1076/ر م ع إ/روإ/و ت م ح/2021 المؤرخ 24 ديسمبر 2021، تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسئولية التالية بوزارة التكوين المهني والحرف :
المفتشية العامة
المفتشة العامة: السيدة خديجة ساكن
المفتش العام النائب: السيد باداي قيلكوسي
المفتش المكلف بالتمويل الأصغر والمشاريع والحرف : السيد قلازيا ماداوا أزينا
المفتش المكلف بالتكوين المهني : السيد قولو دانيال
المفتش المكلف بالإدارة العامة والمالية والمعدات : السيد عبد الله جالو
بموجب المرسـوم رقم 1077/ر م ع إ/روإ/و ت م ح/2021 المؤرخ 24 ديسمبر 2021، تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسئولية التالية بوزارة التكوين المهني والحرف :
الإدارة العامة للتكوين المهني
المدير العام: السيد فليب بيندي تيناه
المديرة العامة النائبة: السيدة امبايرو توقناي راماجي سوزان
إدارة التكوين المهني والتعلّم
المدير: السيد عبد الكريم عمر جبريل
المدير النائب: السيد خضر محمد طاهر علي
إدارة التوعية والتوجيه المهني
المدير: السيد دومنقار تشانقدوم
المديرة النائبة: السيدة فاطمة تجاني كيبرو
إدارة الامتحانات والمسابقات المهنية
المديرة: السيدة جوريه ديجيبيه سبيكة
المديرة النائبة: السيدة زهرة عبد القادر عمر
الإدارة العامة للتمويل الأصغر وتطوير الانشطة الاقتصادية
المدير العام: السيد آل يوم جيرامبيتي
المدير العام النائب: السيد طاهر ميس مورو
إدارة تنمية الانشطة الاقتصادية
المديرة: السيدة ماجيمتا أستال
المدير النائب: السيد كازمير ميانمار يودويمان
إدارة تطوير الحرف
المدير: السيد عمرو قاديقي انقوموم
المدير النائب: السيد إبراهيم ماقني جامع
الإدارة العامة لتخطيط المشاريع والتعاون
المدير العام: السيد كوماتو كيبقي دافيد
المدير العام النائب: السيد حسين بحر تاج الدين
إدارة الدراسات والتخطيط والاحصاء
المدير: السيد موسى داكو ينمي
المدير النائب: السيد هوربيل سراقا
إدارة التعاون والاتصال
المدير: السيد قانجياي قالي
المديرة النائبة: السيدة أوربانيه باليقيه
إدارة رصد وتقييم المشاريع
المدير: السيد أبكر محمد إسحاق
المديرة النائبة: السيدة حواء علي آدم جرو
إدارة الموارد البشرية والاعلام
المدير: السيد محمد صالح لوكومي
المدير النائب: السيد توادونقار لازاري
إدارة الشؤون القانونية والمنازعات والأرشيف
المدير: السيد هاربي هيمسالا ميدار
المديرة النائبة: السيدة إفيلين يادانق