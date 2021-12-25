Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

تشاد: تعيين بوزارة التكوين المهني والحرف


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 25 Décembre 2021



تشاد: تعيين بوزارة التكوين المهني والحرف

بموجب المرسـوم رقم 1074/ر م ع إ/روإ/و ت م ح/2021 المؤرخ 24 ديسمبر 2021، تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسئولية التالية بمكتب وزير التكوين المهني والحرف :

إدارة المكتب
المدير : السيد يامباي تيلنوجي ديلوجي
المستشار المكلف بالتكوين المهني : السيد آدم تشاري محمد
المستشار المكلف بالتمويل الأصغر والحرف : السيد عثمان آتشي
المستشار القانوني : السيد جونقوي وايدو


بموجب المرسـوم رقم 1075/ر م ع إ/روإ/و ت م ح/2021 المؤرخ 24 ديسمبر 2021، تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسئولية التالية بوزارة التكوين المهني والحرف :

الأمانة العامة

الأمينة العامة: السيدة جماريس أديقيلاي نوجيقوتو
الأمين العام النائب: السيد محمد موسى محمد



بموجب المرسـوم رقم 1076/ر م ع إ/روإ/و ت م ح/2021 المؤرخ 24 ديسمبر 2021، تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسئولية التالية بوزارة التكوين المهني والحرف :

المفتشية العامة

المفتشة العامة: السيدة خديجة ساكن
المفتش العام النائب: السيد باداي قيلكوسي

المفتش المكلف بالتمويل الأصغر والمشاريع والحرف : السيد قلازيا ماداوا أزينا
المفتش المكلف بالتكوين المهني : السيد قولو دانيال
المفتش المكلف بالإدارة العامة والمالية والمعدات : السيد عبد الله جالو



بموجب المرسـوم رقم 1077/ر م ع إ/روإ/و ت م ح/2021 المؤرخ 24 ديسمبر 2021، تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسئولية التالية بوزارة التكوين المهني والحرف :

الإدارة العامة للتكوين المهني

المدير العام: السيد فليب بيندي تيناه
المديرة العامة النائبة: السيدة امبايرو توقناي راماجي سوزان

إدارة التكوين المهني والتعلّم
المدير: السيد عبد الكريم عمر جبريل
المدير النائب: السيد خضر محمد طاهر علي

إدارة التوعية والتوجيه المهني
المدير: السيد دومنقار تشانقدوم
المديرة النائبة: السيدة فاطمة تجاني كيبرو

إدارة الامتحانات والمسابقات المهنية
المديرة: السيدة جوريه ديجيبيه سبيكة
المديرة النائبة: السيدة زهرة عبد القادر عمر

الإدارة العامة للتمويل الأصغر وتطوير الانشطة الاقتصادية
المدير العام: السيد آل يوم جيرامبيتي
المدير العام النائب: السيد طاهر ميس مورو

إدارة تنمية الانشطة الاقتصادية
المديرة: السيدة ماجيمتا أستال
المدير النائب: السيد كازمير ميانمار يودويمان

إدارة تطوير الحرف
المدير: السيد عمرو قاديقي انقوموم
المدير النائب: السيد إبراهيم ماقني جامع

الإدارة العامة لتخطيط المشاريع والتعاون
المدير العام: السيد كوماتو كيبقي دافيد
المدير العام النائب: السيد حسين بحر تاج الدين

إدارة الدراسات والتخطيط والاحصاء
المدير: السيد موسى داكو ينمي
المدير النائب: السيد هوربيل سراقا

إدارة التعاون والاتصال
المدير: السيد قانجياي قالي
المديرة النائبة: السيدة أوربانيه باليقيه

إدارة رصد وتقييم المشاريع
المدير: السيد أبكر محمد إسحاق
المديرة النائبة: السيدة حواء علي آدم جرو

إدارة الموارد البشرية والاعلام
المدير: السيد محمد صالح لوكومي
المدير النائب: السيد توادونقار لازاري

إدارة الشؤون القانونية والمنازعات والأرشيف
المدير: السيد هاربي هيمسالا ميدار
المديرة النائبة: السيدة إفيلين يادانق


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 24/12/2021

Tchad : un réveillon de Noël dans la joie à l’hôpital Notre Dame des Apôtres de Sarh

Tchad : un réveillon de Noël dans la joie à l’hôpital Notre Dame des Apôtres de Sarh

Tchad : le lancement du festival Dary reporté au 27 décembre 2021 Tchad : le lancement du festival Dary reporté au 27 décembre 2021 24/12/2021

Populaires

Tchad : le PCMT met en place une commission d'avancement des militaires

25/12/2021

Tchad : les conditions d'avancement des militaires précisées par décret

25/12/2021

Tchad : non voyant, blessé par une grenade à 9 ans, il devient major de son université

24/12/2021
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 13/12/2021 - DEUZAHBE ELOGE FANENBO

La Chine dans la nouvelle dynamique de développement économique, structurel, institutionnel et social en Afrique

La Chine dans la nouvelle dynamique de développement économique, structurel, institutionnel et social en Afrique

Tchad : des artères de N'Djamena font peau neuve à l'approche du 1er décembre Tchad : des artères de N'Djamena font peau neuve à l'approche du 1er décembre 28/11/2021 - Tchonchimbo Ouapi Raphaël

ANALYSE - 15/12/2021 - Koffi Dieng

مرتزقة فاغنر: تشاد لا تقع في الفخ!

مرتزقة فاغنر: تشاد لا تقع في الفخ!

Recours aux mercenaires de Wagner : le Tchad ne tombe pas dans le panneau ! Recours aux mercenaires de Wagner : le Tchad ne tombe pas dans le panneau ! 14/12/2021 - Koffi Dieng

REACTION - 13/11/2021 - Info Alwihda

Tchad : le frère ainé du surveillant assassiné s'exprime, "la famille est sous le choc"

Tchad : le frère ainé du surveillant assassiné s'exprime, "la famille est sous le choc"

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend 04/06/2021 - Info Alwihda

© 2020 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter