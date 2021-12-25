تشاد: تعيين بوزارة التكوين المهني والحرف



بموجب المرسـوم رقم 1074/ر م ع إ/روإ/و ت م ح/2021 المؤرخ 24 ديسمبر 2021، تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسئولية التالية بمكتب وزير التكوين المهني والحرف :



إدارة المكتب

المدير : السيد يامباي تيلنوجي ديلوجي

المستشار المكلف بالتكوين المهني : السيد آدم تشاري محمد

المستشار المكلف بالتمويل الأصغر والحرف : السيد عثمان آتشي

المستشار القانوني : السيد جونقوي وايدو





بموجب المرسـوم رقم 1075/ر م ع إ/روإ/و ت م ح/2021 المؤرخ 24 ديسمبر 2021، تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسئولية التالية بوزارة التكوين المهني والحرف :



الأمانة العامة



الأمينة العامة: السيدة جماريس أديقيلاي نوجيقوتو

الأمين العام النائب: السيد محمد موسى محمد







بموجب المرسـوم رقم 1076/ر م ع إ/روإ/و ت م ح/2021 المؤرخ 24 ديسمبر 2021، تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسئولية التالية بوزارة التكوين المهني والحرف :



المفتشية العامة



المفتشة العامة: السيدة خديجة ساكن

المفتش العام النائب: السيد باداي قيلكوسي



المفتش المكلف بالتمويل الأصغر والمشاريع والحرف : السيد قلازيا ماداوا أزينا

المفتش المكلف بالتكوين المهني : السيد قولو دانيال

المفتش المكلف بالإدارة العامة والمالية والمعدات : السيد عبد الله جالو







بموجب المرسـوم رقم 1077/ر م ع إ/روإ/و ت م ح/2021 المؤرخ 24 ديسمبر 2021، تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسئولية التالية بوزارة التكوين المهني والحرف :



الإدارة العامة للتكوين المهني



المدير العام: السيد فليب بيندي تيناه

المديرة العامة النائبة: السيدة امبايرو توقناي راماجي سوزان



إدارة التكوين المهني والتعلّم

المدير: السيد عبد الكريم عمر جبريل

المدير النائب: السيد خضر محمد طاهر علي



إدارة التوعية والتوجيه المهني

المدير: السيد دومنقار تشانقدوم

المديرة النائبة: السيدة فاطمة تجاني كيبرو



إدارة الامتحانات والمسابقات المهنية

المديرة: السيدة جوريه ديجيبيه سبيكة

المديرة النائبة: السيدة زهرة عبد القادر عمر



الإدارة العامة للتمويل الأصغر وتطوير الانشطة الاقتصادية

المدير العام: السيد آل يوم جيرامبيتي

المدير العام النائب: السيد طاهر ميس مورو



إدارة تنمية الانشطة الاقتصادية

المديرة: السيدة ماجيمتا أستال

المدير النائب: السيد كازمير ميانمار يودويمان



إدارة تطوير الحرف

المدير: السيد عمرو قاديقي انقوموم

المدير النائب: السيد إبراهيم ماقني جامع



الإدارة العامة لتخطيط المشاريع والتعاون

المدير العام: السيد كوماتو كيبقي دافيد

المدير العام النائب: السيد حسين بحر تاج الدين



إدارة الدراسات والتخطيط والاحصاء

المدير: السيد موسى داكو ينمي

المدير النائب: السيد هوربيل سراقا



إدارة التعاون والاتصال

المدير: السيد قانجياي قالي

المديرة النائبة: السيدة أوربانيه باليقيه



إدارة رصد وتقييم المشاريع

المدير: السيد أبكر محمد إسحاق

المديرة النائبة: السيدة حواء علي آدم جرو



إدارة الموارد البشرية والاعلام

المدير: السيد محمد صالح لوكومي

المدير النائب: السيد توادونقار لازاري



إدارة الشؤون القانونية والمنازعات والأرشيف

المدير: السيد هاربي هيمسالا ميدار

المديرة النائبة: السيدة إفيلين يادانق