تشاد: تقرير اجتماع وزاري استثنائي



عقد مجلس الوزراء الاستثنائي يوم الاثنين 24 أبريل 2023 تحت رئاسة الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس الانتقال، حيث ناقش ودرس ستة مواضيع مدرجة في جدول الأعمال.



تناول النقطة الأولى مشروع قانون انتخابي معين يتعلق بتنظيم الاستفتاء الدستوري، ويأتي هذا النص في إطار تنفيذ التوصية الرئيسية للحوار الوطني المشمول والسيادي (DNIS) للسماح بتبني دستور جديد وحل مسألة شكل الدولة. ناقش المجلس إمكانية وجدوى تركيب أجهزة التحقق أثناء عمليات الاقتراع واعتمد المشروع مع التعديلات المدخلة.



تم تقديم المشروع الثاني إلى المجلس وهو مشروع قانون يتعلق بإنشاء مدرسة عليا للصحافة ومهن الإعلام من قبل وزير الاتصالات. وتم اعتماد هذا المشروع كما هو بدعم قوي من رئيس الدولة لتنفيذه بسرعة.



في النقطة الثالثة، قدم وزير البنية التحتية والتخليص مشروعي قانون. الأول يتعلق بتعديل القانون الذي تم اعتماده عام 2000 والخاص بإنشاء صندوق الصيانة الطرقية (FER). ويهدف النص إلى استعادة إدارة FER مع تعيين المسؤولين بموجب المرسوم وإدارته من قبل مجلس إدارة لتحقيق المزيد من الكفاءة. ويهدف المشروع الثاني إلى إنشاء صندوق خاص لإعداد مشاريع البنية التحتية. ووافق المجلس على المشروعين.



في النقطة الرابعة من جدول الأعمال، قدّم وزير الصحة والوقاية ثلاثة مشاريع قوانين ومشروع قرار إلى المجلس. تم إرجاع المشروع الأول لمكافحة الكحول لإعادة القراءة من أجل تضمين التوعية كعنصر رئيسي في مكافحة الكحول. وقد تمت الموافقة على المشروع الثاني لتحديد المبادئ الأساسية لتنظيم الطب التقليدي في تشاد من قبل المجلس، مع طلب بأن يبقى تنظيم الطب التقليدي على المستوى الجمعوي وليس من خلال هيئات حكومية. وكان المشاريع الأخيرين المقدَّمين من قبل وزير الصحة هي مشروع قانون يتعلق بإنشاء مستشفى الصداقة تشاد-الصين إلى مستشفى جامعي (CHU) ومشروع مرسوم يتعلق بتنظيم وعمل لجنة الحكومية الوطنية لمكافحة الأمراض غير المعدية (CNLMNT).



اتبع المجلس توجيهات رئيس الدولة الموجهة لأعضاء الحكومة.