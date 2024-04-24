تشاد: تنظم حملة أقرأ معرض الكتاب التاسعة



نظمت صباح اليوم الثلاثاء المواقف 23/ابريل/2024م حملة أقرأ معرض الكتابة التاسعة بقصر الثقافي والفنون قصر 15 يناير راعي الحفل الدكتور نورين سليمان نورين وبعد المدعوين



أول الكلمة لحفل كانت لرئيس الجنة المعرض السيد عبدالله الغالي شكر جميع الحضور ولتلبية الدعوة وعلي افتتاحية المعرض وشكر علي جميع اللجان الفرعية التي بذلت جهودها ووضوح في المعرض وفي هذا من الموسم تشارك دوران نشر واربعة مكاتب مدرسة .



كلمة المنسقية العامة لحملة أقرأ الموسم التاسع ألقاها الاتساذ نادع محمد احمد زايد الي نشاطات الحملة أقرأ الموسع التاسع في الشهر الماضي التي قامت بحملتها

بان حملة أقرأ فرصة للتعبير للكتاب والكتب من خلال الاحتفال باليوم العالمي للكتب الذي يحتفل بة في كل هذا من الشهر .



وراعي الحفل المستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الدكتور نورين سليمان نورين شجعة حملة أقرأ والقائمين بنشاطها . ووصف جهودها الجبارة موفقة تدريجياً

ومساند ة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

واختتمة الحفل بإفتتاحية الحفل وصورة جماعية من معرض الكتاب التاسع