تشاد: جمعية تشاد إنوفآكشن تحتفل بالذكرى السنوية الأولى وتؤكد التزامها تجاه الشباب

نجامينا، 4 ديسمبر 2025 – احتفلت جمعية تشاد إنوفآكشن اليوم بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسها، وذلك خلال مراسم أقيمت بمقر الجمعية تخللتها مراسيم توزيع شهادات تقدير للمشاركين والمتميزين. وتضم الجمعية نخبة من الشباب التشاديين المتطوعين الذين يعملون على تمكين الشباب وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات.



وتأسست الجمعية برؤية شبابية طموحة تهدف إلى تعزيز قدرات الشباب من خلال برامج التدريب والتوجيه والإرشاد. وتشمل مجالات تدخلها كلًا من التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والزراعة، وتربية المواشي، والتسويق الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتعليم اللغة الإنجليزية.



وفي كلمته بالمناسبة، أكد رئيس الجمعية فادول يايا أنه خلال عام واحد فقط، نظمت الجمعية أكثر من عشرة أنشطة كبرى شملت مؤتمرات وورش عمل ودورات تدريبية ومبادرات اجتماعية. وقد استفاد من هذه الأنشطة مباشرة أكثر من 2000 شاب، تلقى 1500 منهم تدريبات عملية ضمن برامج مختلفة. وأضاف أن عدد المستفيدين غير المباشرين يُقدّر بحوالي 5000 شاب، ما يعكس الدور المتنامي للجمعية في تنمية مهارات الشباب التشادي.



وأشار رئيس الجمعية إلى خصوصية تجربة تشاد إنوفآكشن التي تعتمد على التمويل الذاتي، حيث جرى تنفيذ جميع الأنشطة عبر مساهمات أعضائها الداخلية، وهو خيار استراتيجي يعزز استقلالية الجمعية ومصداقيتها أمام الشركاء المحتملين.



وبخصوص السنة الثانية، أعلن فادول يايا عن إطلاق أربعة مشاريع كبرى، من بينها:



برنامج للتوعية الرقمية موجّه للفتيات؛



تنظيم أسبوع وطني للابتكار؛



تعزيز برامج التدريب الحالية؛



توسيع شبكة الشراكات على المستوى الوطني والدولي.



وتهدف هذه المبادرات إلى بناء منظومة داعمة للابتكار وخلق فرص أوسع للشباب التشادي. وفي هذا الإطار، دعت الجمعية المؤسسات الحكومية والمنظمات الوطنية والدولية والقطاع الخاص إلى دعم أنشطتها والمساهمة في استدامة مشاريعها.



من جهتها، أكدت الأمينة العامة مريم أنور ناصر أن هذه الذكرى «ليست مجرد احتفال، بل فرصة للاعتراف بجهود والتزام كل فرد ساهم في مسيرة الجمعية». وقدمت الشكر للأعضاء المؤسسين والمتطوعين والشركاء، معربة عن امتنانها لـ ثانوية ADN العلمية على دعمها المستمر منذ انطلاق الجمعية.



وفي ختام المناسبة، جددت الجمعية التزامها بمواصلة العمل من أجل الشباب، مؤكدة أنها استطاعت خلال عام واحد فقط أن تفرض نفسها كفاعل أساسي في مجال تمكين الشباب في تشاد، ومعلنة طموحها لتوسيع أثرها عبر مشاريع مبتكرة وهيكلية، إيمانًا بأن:



«الاستثمار في الشباب هو الاستثمار في مستقبل تشاد».