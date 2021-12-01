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تشاد: حتفل سكان مدينة ابشي بذكري عيد الحرية


Alwihda Info | Par محمد نور صالح ابراهيم - 1 Décembre 2021



تشاد: حتفل سكان مدينة ابشي بذكري عيد الحرية
 
 إحتفل  سكان مدينة ابشي بذكري عيد الحرية والديمقراطية الذي يحتفل به في الاول من ديسمبر. 
 لدي  وصوله في ميدان الحرية والي ولاية وداي الفريق احمد داري بازين حيث استقبل من قبل قاعد قوات المنطقة العسكرية رقم (2) حونو مور ابي..مرورا بمختلف الوحدات العسكرية .. كما وضع اكليل من الزهور اكراما للجندي المجهول الذي ضحي بنفس للوطن العزيز.. واختتم  الحفل بعرض عسكري شاركت فيه جميع الوحدات العسكرية بالمنطقة



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