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TCHAD

تشاد: ديلو يحث رئيس المجلس العسكري الانتقالي على إبعاد المستشارين واصفا إياهم بالمحرضين


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 19 Octobre 2021



تشاد: ديلو يحث رئيس المجلس العسكري الانتقالي على إبعاد المستشارين واصفا إياهم بالمحرضين

افتتح رئيس حزب الاشتراكي بلا حدود يحي ديلو جرو مكتبا لحزبه في الدائرة الخامسة، مساء الاثنين ١٨ أكتوبر بحضور المكتب التنفيذي للحزب وجمع من المناضلين والمناضلات ، قدم يحي ديلو في خطابه نصائح عدة إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق ركن محمد إدريس ديبي إتنو مؤكدا أن المعارضة المسلحة والسلمية لا يأملان في تخريب تشاد ، بل الكل يأمل في رؤية تشاد موحدة ومتضامنة ومزدهرة.

كما ركز يحيى ديلو جرو في حديثه على الميزانية التحضيرية للمجلس الوطني الانتقالي ، مشيرًا إلى أن تداول هذه الوثائق على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي يعد فضيحة لهؤلاء النواب السابقين الذين نهبوا الأموال على مدار السنوات ، وأكد ضرورة إعادة هيكلة المجلس الوطني الانتقالي الذي تم تعيينه بطريقة غير شفافة على حد قوله.

واستطرد ناصحا رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق ركن محمد إدريس ديبي إتنو فيمن يحيطه من المستشارين واقرباء ديبي الأب ، قال : يا أخي رئيس المجلس العسكري الانتقالي إن التاريخ يترقبك التشاديين يتابعوك ، لك الفرصة الذهبية في إثبات وطنيتك باعتبارك عسكريا ، مضيفا لا تنصت المستشارين ولا تستمع منهم ناصحا هم الذين حرضوك أباك حتى اغتيل في الصحراء سلاح في يده ، وأضاف ديلو يجب عليك إبعاد هؤلاء المستشارين الذين ينصحوك باستمرار على نمط ديبي الاب لتحفظ السلطة وبدورهم ينهبون.

وأكد ديلو جرو إنه لو تم إرساء العدالة والشفافية لم وٌجدت المعارضة المسلحة ولا السلمية ، وطالب بإعادة النظر في ملف الانتقال في أقرب وقت ممكن ، وفقا له فإن الإستمرار على الخارطة الحالية تعد خطرا على البلاد والعباد ودعا إلى ضرورة دمج جميع أبناء تشاد إلى الحوار الوطني.

وكما علق ديلو جرو على شراء الأسلحة وفقا له فإن غير ضروري من شراء الأسلحة في الوقت الحالي في حين أن مؤسسات الدولة محبطة والشعب يموتوا جوعا ، من هنا يصبح التسلح غير ضروري.

و للإشارة الدائرة الخامسة التي تقع في قلب العاصمة تعتبر ثالث دائرة يفتتح فيه الحزب مكتبا له ، وأكد أمين الاقتصاد في المكتب أن الحزب سيستمر في فتح مكاتبه على مستوى الدوائر العشر لبلدية انجمينا.


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