تشاد: رئيس الدولة يعزي بعد وفاة زكريا فضول كتير

قال رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو صباح يوم الاثنين 25 نوفمبر 2019م ، أنه متأثر بوفاة البروفسير زكريا فضل كتر .



وقال إن وفاة البروفسير زكريا فضل كتر خسارة كبيرة للبلاد ، وبهذه المناسبة الأليمة قدم رئيس الدولة تعازيه الحارة لأسرة الفقيد ، وأصدقاءه في التعليم العالي.

وقد توفى البروفسير زكريا فضل كتر مساء الأحد 24 نوفمبر 2019م في العاصمة أنجمينا.