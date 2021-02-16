









TCHAD تشاد: كلمة رئيس حزب التحالف الاشتراكي

Alwihda Info | Par Abdoussamat Mahamat Djouma - 16 Février 2021







اسمحوا لي أن أخاطبكم باسمي وبالنيابة عن وفدنا الذي يرافقني ، شكري على شرف حضوركم المؤتمر العادي الثالث للتحالف الاشتراكي (AS). كما أنني لا أستطيع أن أفعل ذلك دون أن أرسل إليكم أطيب تمنياتي لعام 2021. في هذا اليوم الجليل ، أفكاري بشكل خاص مع الرفاق في النضال الذين لم يعودوا معنا. هارون عيسى دردوكي ، وجين ناغر ، ولجميع الذين لم يعودوا معروفين ، أطلب منكم الوقوف دقيقة صمت على شرفهم. شكراً تم إنشاؤه خلال الجمعية العامة في 22 يونيو 2013 (نجامينا) ، التحالف الإداري الاشتراكي مع وزارة إدارة الأراضي والأمن العام. كان على W الانتظار حتى نوفمبر لإجراء التحقيق الأخلاقي. سيتم إغلاق هذا الحزب في مارس 2014. أخيرًا في 2 يونيو 2014 تم التصريح للحزب بالعمل وفقًا للورقة 259. بدأ الإجراءات فورًا. خلال 7 سنوات من الحياة ، كان الحزب يمر بأوقات جيدة ولكن فترات من الاضطراب. نحن في طريقنا خطوة بخطوة لنثبت أنفسنا كأحد اللاعبين الرئيسيين في الريف . السياسة التشادية. لا مفر منه ، وبفضلكم أيها السادة الأعزاء ، بفضل جهودكم الدؤوبة ، لقد أساءت التعامل مع شعلة الحفلة ليلاً ونهارًا. النقطة المغلقة وعلامات الإبهام على الخط الأخضر تطفو في جميع أنحاء البلاد. لقد أصبحنا ساسياً لاعباً سياسياً شاملاً في خطوة آمنة في بلدنا شكراً لكم ، نحن موجودون في 13 مقاطعة من البلاد على وجه الخصوص: باره إي غازيل ، باتا ، ليك ، سيلا ، شاري باغيرمي ، مايو كيبي ، مايو Kebbi Ouest ، Tandjilé ، Logone Occidental ، Logone Oriental ، سلامات. نجامينا وبالطبع Guéra. ونواصل هذا التوسع ليشمل كامل التراب الوطني. هذا الجهد الذي سنبذله بشكل يومي جعل التحالف الاشتراكي حزبا محترما. زملائنا في المعارضة يثقون بنا تمامًا ، ونحن نضمن الدستور من أجل التغيير الديمقراطي (ICCD). هذه فرصة هنا لأشكر زملائنا من المعارضة وخاصة أولئك الذين قاموا بالرحلة إلى مونجو ، أود أن أحيي هنا حضور أمين جيبرين الأول رئيس حزب العدالة والتنمية (PJD) ، خليل محمد دجبرين. رئيس حزب الشعب من أجل التغيير (PPC) والسيد خليط رضوان رئيس الجبهة الاجتماعية-الديمقراطية التشادية (FSDT). لكن هذا لا يعني أننا يجب أن نكون سعداء لأن العمل الذي ينتظرنا هائل. وسيتعين علينا أن نرتقي إلى مستوى التحديات التي تنتظرنا. في هذه الغابة التي هي البيئة السياسية ، نحن مجبرون على احتلال مكاننا شبرًا شبرًا ، | يجب أن نواجه عداء زملائنا المعارضين ، بل يجب أن نواجه محنة حركة الإنقاذ الوطني وحلفائها. نعم ، أيها الرفاق الأعزاء ، إن الحزب الشيوعي الصيني يبذل قصارى جهده لخنق حزبنا. تتعرض كوادر التحالف الاشتراكي لضغوط من كل الأنواع. العديد من مطاردة ، ومتابعة ونسج من قبل باربوز النظام ، وهواتفنا يتم التنصت عليها باستمرار وحساباتنا الإلكتروني. يزورها المتسللون بانتظام بالدفع من DEBY. حتى على المستوى المهني ، نتعرض للاضطهاد بجميع أنواعه بشكل يومي. حتى الآن ، لم يستفد التحالف الاشتراكي أبدًا من دعم الدولة على الرغم من أحكام ديوان المحاسبة ، لكن هذا لم يمنع الحزب من العمل. يجب أن يفهم ديبي أن هذا لن يقوض عزمنا. من واجبنا القتال وسنرفع شعلة التغيير عالياً. * سيداتي وسادتي. * الضيوف الكرام ، * أعضاء الكونغرس الأعزاء ، أود أولاً وقبل كل شيء أن أذكر الموقف الصعب الذي يمر به العالم بأسره في هذا الوقت. أود أن أتحدث عن وباء كوفيد 19. إن مرض فيروس كورونا منتشر في جميع أنحاء العالم وتشاد ، وبلادنا لم تتأثر ، منذ 19 مارس 2020. ولا يزال المرض يحصد ضحايا تشاد وخاصة للمرضى ، للعائلات الثكلى دون أن ننسى الجسد التمريضي الذي يكافح كل يوم على حساب حياته.





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