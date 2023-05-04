تشاد: وزارة النفط تتخذ إجراءات لحل أزمة الوقود



أصدرت وزارة النفط والطاقة في تشاد بياناً صحفياً اليوم 4 مايو 2023 لإعلام السكان بأن الحكومة اتخذت جميع التدابير اللازمة للعودة السريعة إلى الوضع الطبيعي.



تعود أزمة الوقود إلى صيانة مصفاة جرمايا المدتها ثلاث سنوات، مما أدى إلى تعليق مؤقت لتسليم الوقود، بما في ذلك البنزين والديزل وJetA1. يود الوزارة الاعتذار للسكان والشركات والمؤسسات الصحية عن الإزعاج الذي تسببت فيه.



عقدت الوزارة اجتماعين مع المهنيين في قطاع النفط في تشاد منذ يناير 2023 للاستعداد للتشويش الذي قد تسببه هذه الحالات. في الاجتماع الأول، أعلنت الوزارة عن إيقاف مصفاة النفط وضرورة استيراد 43 مليون لتر من البنزين و63 مليون لتر من الديزل وغاز البترول المسال. في الاجتماع الثاني، رفضت مسوقي الوقود، لأسباب تتعلق بهم، استيراد هذه المنتجات، مما دفع الحكومة إلى اللجوء إلى القطاع المصرفي لجمع الأموال.



بفضل الجهود الشخصية لرئيس الانتقال، تم الحصول على تسهيلات للتمويل المسبق لشراء الوقود من السوق الدولية من برجي التجارة (CBT ، BCC & UBA). وافق المورد على خطابات الائتمان التي أصدرتها البنوك وسيتم دفعها بعد 90 يومًا من تسليم الوقود. يسمح النموذج المقترح للدولة بعدم الخروج بأي مبلغ من أموال الخزينة.