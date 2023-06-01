تشاد: يمد الرئيس فترة التسجيل المجاني للتحقق من هوية المواطنين



أعلن رئيس الانتقال محمد إدريس ديبي على صفحته على فيسبوك بشأن التسجيل المجاني وتوفير هوية مجانية للمواطنين. وأفاد بأنه تم تجاوز حاجز مليون المسجلين، حيث استفاد نحو النصف من إصدار بطاقات الهوية مجانًا.



تم الإعلان عن هذه المبادرة المجانية في مونجو لمدة ستة أشهر، وكان من المقرر أن تنتهي في نهاية مايو 2023. ومع ذلك، وبناءً على الاستدلال بحاجات المواطنين في المناطق النائية والمتأخرين، قرر الرئيس ديبي تمديد فترة التسجيل المجاني لمدة شهرين إضافيين.



عبر الرئيس ديبي عن رضاه عن الخدمات المعنية بالعمل الذي تم إنجازه حتى الآن.