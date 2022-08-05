تشاد: 1000 مشارك على الأقلّ في الحوار الوطني وفق مسودة أولية





وفقًا لمسودة أولية، من المقرر أن يشارك 1412 مشاركًا في الحوار الوطني الشامل. تم تخصيص حصة قدرها 324 مقعدًا للأحزاب السياسية (3٪) بينما تحجز 52 مكانًا للحركات السياسية العسكرية التي وقعت على اتفاقية الدوحة.



وسيستفيد المجتمع المدني من 287 مقعدًا (20٪) كما سيمنح 102 مقعدًا للسلطات التقليدية، و 32 للشتات، و 10 لكل محافظة، و 70 لقوات الدفاع والأمن، و 122 للمؤسسات الكبرى وللحكومة، و 17 مقعدًا للشخصيات العالية والضيوف المميزين.



13في المقابل، سيستفيد 13 حزباً سياسياً يمثله 5 مستشارين بلديين على الأقلّ من أعضاء المجالس البلدية من مقعد إضافي. أخيرا، سوف يتقاسم لجنة الحوار الوطني الشامل ومفاوضو الدوحة 66 مكانًا.



إضافة إلى ذلك، كتب ائتلاف من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني رسالة إلى رئيس المرحلة الانتقالية للمطالبة بتأسيس هيئة مشتركة للبت في قائمة المشاركين وذلك لضمان شمولية الحوار.