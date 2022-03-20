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TCHAD

تعدد الحرائق تستوقف الحكومة ، سعي وطيد لتحديد أسبابها الدقيقة


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 20 Mars 2022



تعدد الحرائق تستوقف الحكومة ، سعي وطيد لتحديد أسبابها الدقيقة

إلتقى المندوب العام للحكومة لدى بلدية مدينة انجمينا الجنرال إبراهيم سعيد محمد مع السلطات المدنية بمدينة أنجمينا من رؤساء البلديات لمختلف الدوائر ، ومسؤولي قطاع الكهرباء والغاز والسلطات الأمنية بغرض تحديد مصدر الحرائق التي تعددت في الآونة الأخيرة.

وأشار الجنرال إبراهيم سعيد محمد في كلمته الافتتاحية إلى أنه خلال فترة وجيزة شهدت مدينة انجمينا العديد من حالات الحرائق ، مضيفاً الهدف من الاجتماع هو تشخيص أصل الظاهرة المذكورة وإيجاد السبل والوسائل لمنع نشوب الحرائق وتوعية المجتمع في كيفية التصدي إذا اندلعت.

وذكر الجنرال إبراهيم سعيد محمد ، بأن أسباب الحرائق تتعلق بعدة عوامل ، أبرزها الدائرة الكهربائية والغاز وكذلك وذلك وجود ايادي بشرية خبيثة النوايا ، مؤكدا أن السلطات الأمنية تواصل حتى الآن التحقيق لمعرفة السبب الدقيق لهذه الحرائق.

كما ارشد جميع المسؤولين المعنيين ، وهم رؤساء بلديات البلديات ، ومدير الشركة الوطنية للكهرباء والمعنيين في تنظيم مبيعات الغاز إلى تعبئة مندوبي المناطق ورؤساء الساحات للتوعية الحد الأقصى من السكان على استخدام الغازات وتخزينها وكذلك توصيل التيار الكهربائي بشكل منظم واحترافي.

بدوره أشار المدير العام لشركة أرسات ، آدم جميت صابون ، إلى أن إدارته اتخذت منذ أسبوعين الإجراءات اللازمة ، كما استخدمت جميع قنوات الاتصال من خلال اتخاذ عدد من القرارات لحظر بيع واستخدام اسطوانات الغاز حول وداخل الأسواق المختلفة.

وقد اتفق المشاركون في هذا الاجتماع على ان السبب الرئيسي لهذه الحرائق تعود إلى التعامل العشوائي مع كابلات الكهرباء ومحطات بيع الغاز ، إثر غياب الإشراف المشترك من قبل المعنيين.
 


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