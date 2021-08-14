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تعليمات من رئيس المجلس العسكري لتخفيف معاناة الخريجين العاطلين عن العمل


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 14 Août 2021



تعليمات من رئيس المجلس العسكري لتخفيف معاناة الخريجين العاطلين عن العمل

 أكد وزير الشباب والرياضة والنهوض بريادة الأعمال ، روتوانق محمد ندونقا كريستيان ، الأربعاء ، أن دائرته الوزارية ستقف جنبًا إلى جنب مع الشباب الراغبين في الاستثمار بكثافة في القطاع الزراعي-سيلفو-الرعوي.

وأعلن من جهة أنه بناء على تعليمات من رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبي ، فإن مبلغ مليار فرنك سيفا "مصرح" بتمويل برنامج طارئ لوظائف الشباب خاصة لصالح الخريجين العاطلين عن العمل. 

من ناحية أخرى ، تم الإعلان عن ثلاثة مليارات فرنك سيفا لتنفيذ "مبادرة 50،000 فرص عمل للشباب في قطاعات واعدة من الحرف الصغيرة.

 وقال الوزير إن هذه الأعمال في كل الاتجاهات تشكل بصيص أمل لصالح شبابنا الذي يجب أن يغير النموذج لأن الوظيفة العامة لم تعد في الوقت الحاضر وحدها باب الخلاص.

لعدة أسابيع ، كثف الخريجون العاطلون عن العمل إجراءاتهم للفت انتباه السلطات إلى وضعهم ، في مواجهة البطالة ، يطالبون بتوظيف  في الوظيفة العامة وتكافؤ الفرص من أجل العيش بكرامة في بلدهم.


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