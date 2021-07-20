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جامعة الملك فيصل بتشاد بتعاون مع قناة توماي تنظم مسابقة في فن التقرير لصاح طلاب قسم الإعلام


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 20 Juillet 2021



جامعة الملك فيصل بتشاد بتعاون مع قناة توماي تنظم مسابقة في فن التقرير لصاح طلاب قسم الإعلام

نظمت إدارة الاتصال والمتابعة بجامعة الملك فيصل بتنسيق مع قناة توماي مسابقة في فن التقرير الصحفي لصالح عشرة من طلاب قسم الصحافة والإعلام كان ذلك بتاريخ 18 يوليو للعام الجاري بصالة الاجتماعات للجامعة.

وقد انطلقت المسابقة بحضور أمين العام للجامعة ومديرة الاتصالات والمتابعة وعميد الكلية ومدير قناة توماي ، استهل الحفل بآي من ذكر الله الحكيم بصوت القارئ أبكر موسى مالكياي، ومن ثم قدمت مديرة الاتصالات كلمة الترحيب شكرت فيها الحضور علي تلبيتهم للدعوة وطلبت من الله التوفيقة للمشاركين ، من جانبه مدير قناة توماي بعد الحمد والثناء سرد تاريخ تأسيس القناة والانجازات التي قام بها.

أما دكتور خالد قدم كلمة الإدارة واصفا الطلاب أنهم كونوا تكوينا صحيحا وأنهم قادرون لخوط المنافسة ، وانتهز الفرصة وطلب من الطلاب بتعليم اللغة الفرنسية ، وبعد احتفال الرسمي أطلقت المسابقة.

وقد تكونت لجنة التحكيم كل من : رئيس قسم الصحافة والإعلام دكتور محمد طاهر مقرر ، وأستاذ عز الدين مكي عضوا ، ودكتور عبدالله يعقوب بخاري ، بالإضافة إلى رئيس قسم العربي بتلفزيون توماي ، وكانت المسابقة بشكل تصفية ، المتسابقون كتبوا تقارير في ثلاثة مواضيع اجتماعية وهي الجولة الأولى تم تصفية ثلاثة متسابقين تبقي سبعة فقط ، وفي الجول الثاني كتب تقارير عن جانب الصحي تمت تصفية ثلاثة تبقى أربعة لخوض المنافسة الأخيرة وهم عيسى أبكر موسى ، وأبكر موسى مالكياي ، وحسن أحمد محمد ، وحاجة أم كلة حماد آدم.

وتم المنافسة الأخيرة في جانب الثقافي وفاز في المركز الأول عيسى أبكر موسى، والثاني حسن أحمد محمد ، هذا ونشير إلي أن قناة توماي انطلقت رسميا في 15 يوليو 2020م ، وهذه المسابقة ضمن أنشطة اطفاء الشمعة الأولي للقناة .


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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