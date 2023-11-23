جمعية (h5) الأكاديمية تنظم حفل توزيع المنح الدراسية لطلبة الليسانس



احتفلت جامعة إمي كوسي في تشاد مساء اليوم الثلاثاء، الموافق لـ 21 نوفمبر 2023، في حرم جامعة إمي كوسي بحي أنجاري، بإطلاق حفل توزيع المنح الدراسية لصالح الطلاب والطالبات. وكان هذا بحضور كل من سعادة رئيس جامعة إمي كوسي، السيد علي عبد الرحمن حقار، وسعادة رئيس جمعية (h5) الأكاديمية، السيد محمد حسن إبراهيم، والإداريين وأولياء أمور الطلبة.



وفي الوقت نفسه، أعرب رئيس مجلس الإدارة لجامعة إمي كوسي، السيد علي عبد الرحمن حقار، عن امتنانه لدعم هؤلاء الشباب التشادي بكرمه ومشورته الحكيمة. "أنتم المصدر الهام لنا جميعاً وتلعبون دوراً هاماً في تنمية الشباب. لقد أحدثت موافقتكم الإيجابية المستمرة فرقاً كبيراً في مجتمعنا. شكراً لكم على كونكم دائماً أول من يد العون لنا، فلم نتمكن من القيام بذلك بدونكم"، وبالمثل، أود أن أشكر أعضاء الرابطة الطلابية لجامعة إمي كوسي على جهودكم وتضحياتكم.



وأحيي بشكل خاص الفائزين بالمنح الخمس (h5)، وهذه هي المرة الثالثة التي يحصلون فيها على هذه المنحة الدراسية وهي نقطة انطلاق تسمح لكم بتحقيق أحلامكم والاقتراب قليلاً من أهدافكم. المنحة (h5) لدورة الليسانس مخصصة لأولئك المحتمسين والمستعدين لمواجهة التحديات والعيش فيها.



الهدف من جمعية (h5) الأكاديمية هو المساهمة في تنمية الشباب والإجراءات الاجتماعية. يجب أن تعلق نفسك بعمق بالقيم الجيدة ويجب أن تعمل بجد للتحقيق من صحة وسنواتك الجامعية حتى تحصل على الشهادة وبالتالي تجعل عائلتك فخورة بك.