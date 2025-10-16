Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

حملة الإيسيسكو في تشاد تواصل نشر ثقافة السلام والتعايش داخل المدارس


Alwihda Info | Par Mariam Marouf - 16 Octobre 2025



حملة الإيسيسكو في تشاد تواصل نشر ثقافة السلام والتعايش داخل المدارس

في إطار تعزيز قيم السلام والتسامح داخل البيئة المدرسية، تواصلت اليوم فعاليات الحملة التوعوية التي ينظمها المركز التربوي الإقليمي للإيسيسكو في تشاد، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، تحت شعار: «ثقافة السلام والعيش المشترك في المدارس».

وتأتي هذه الفعالية في يومها الثالث من الحملة، التي انطلقت يوم الاثنين 14 أكتوبر 2025، وتهدف إلى غرس مفاهيم التعايش السلمي والحوار وقبول الآخر بين الطلاب، وتعزيز السلوكيات الإيجابية داخل المؤسسات التعليمية وخارجها.

وفي كلمته بهذه المناسبة، دعا المسؤول العام للحملة، السيد محمد الفضيل، الطلاب إلى التحلي بروح التعاون والاحترام المتبادل، مؤكدًا أن السلام والتعايش يشكلان أساس بناء مجتمع مستقر ومزدهر. كما أشار إلى الآثار السلبية للنزاعات والعنف المدرسي على التحصيل الدراسي والتماسك الاجتماعي.

من جانبه، عبّر مدير ثانوية وإعدادية المركز التربوي الإقليمي للإيسيسكو، الأستاذ محمد كاري، عن شكره وتقديره للجهات المنظمة والداعمة للحملة، مشيرًا إلى أن مثل هذه المبادرات تُعد ركيزة أساسية لترسيخ قيم المواطنة والتسامح في نفوس الطلاب.

وشهد اليوم الثالث تنفيذ أنشطة توعوية متنوعة، ومداخلات طلابية عكست تفاعلًا إيجابيًا مع مضمون الحملة، والتزامًا واضحًا من الطلاب بتجسيد ثقافة السلام في حياتهم اليومية.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 15/10/2025

Tchad : le CPRIT et la GIZ sensibilisent les élèves du Lycée Assalam

Tchad : le CPRIT et la GIZ sensibilisent les élèves du Lycée Assalam

Tchad : exode rural et explosion démographique à N’Djamena, quelles solutions pour loger les habitants ? Tchad : exode rural et explosion démographique à N’Djamena, quelles solutions pour loger les habitants ? 15/10/2025

Populaires

تواصل الحملة التوعوية حول التعايش السلمي فعالياتها بثانوية السلام في نجامينا

15/10/2025

Rome : le Président Mahamat Idriss Déby et Giorgia Meloni renforcent la coopération bilatérale

15/10/2025

​Tchad : à Abéché, la justice saisie dans le dossier des spoliations foncières

15/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 13/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ? Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ? 10/10/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter