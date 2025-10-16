حملة الإيسيسكو في تشاد تواصل نشر ثقافة السلام والتعايش داخل المدارس



في إطار تعزيز قيم السلام والتسامح داخل البيئة المدرسية، تواصلت اليوم فعاليات الحملة التوعوية التي ينظمها المركز التربوي الإقليمي للإيسيسكو في تشاد، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، تحت شعار: «ثقافة السلام والعيش المشترك في المدارس».



وتأتي هذه الفعالية في يومها الثالث من الحملة، التي انطلقت يوم الاثنين 14 أكتوبر 2025، وتهدف إلى غرس مفاهيم التعايش السلمي والحوار وقبول الآخر بين الطلاب، وتعزيز السلوكيات الإيجابية داخل المؤسسات التعليمية وخارجها.



وفي كلمته بهذه المناسبة، دعا المسؤول العام للحملة، السيد محمد الفضيل، الطلاب إلى التحلي بروح التعاون والاحترام المتبادل، مؤكدًا أن السلام والتعايش يشكلان أساس بناء مجتمع مستقر ومزدهر. كما أشار إلى الآثار السلبية للنزاعات والعنف المدرسي على التحصيل الدراسي والتماسك الاجتماعي.



من جانبه، عبّر مدير ثانوية وإعدادية المركز التربوي الإقليمي للإيسيسكو، الأستاذ محمد كاري، عن شكره وتقديره للجهات المنظمة والداعمة للحملة، مشيرًا إلى أن مثل هذه المبادرات تُعد ركيزة أساسية لترسيخ قيم المواطنة والتسامح في نفوس الطلاب.



وشهد اليوم الثالث تنفيذ أنشطة توعوية متنوعة، ومداخلات طلابية عكست تفاعلًا إيجابيًا مع مضمون الحملة، والتزامًا واضحًا من الطلاب بتجسيد ثقافة السلام في حياتهم اليومية.