TCHAD

دعم دولي جديد لتشاد: أدوية ومستلزمات طبية لتحسين الرعاية الصحية


Alwihda Info | Par Mariam Marouf - 27 Mars 2026



في إطار تعزيز قدرات النظام الصحي الوطني وتحسين توفر الأدوية الأساسية، تسلّمت وزارة الصحة العامة والوقاية في تشاد، صباح يوم 27 مارس 2026، بالعاصمة إنجمينا، شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدّمة من منظمة Direct Relief، وذلك بالمخزن المركزي للصيدلية (المركز الصيدلاني).

ويأتي هذا الدعم ضمن سلسلة من المساعدات السابقة التي قدمتها المنظمة لتشاد، حيث بلغت القيمة الإجمالية للأدوية والمستلزمات المقدّمة أكثر من 10 مليارات فرنك سيفا، مما يعكس التزامًا مستمرًا بدعم المنظومة الصحية الوطنية.

وفي كلمته بالمناسبة، أعرب وزير الدولة للصحة العامة، الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم، عن بالغ شكره وامتنانه لمنظمة Direct Relief على هذه المساعدات القيّمة، مؤكدًا أن هذه المبادرات تسهم بشكل كبير في تعزيز التغطية الصحية وضمان وصول الأدوية إلى جميع المواطنين، مع الالتزام بإدارتها وتوزيعها بشفافية وعدالة.

من جانبه، أكد المدير العام للصيدلة والمختبرات، الدكتور أيوب موسى عبد الرحمن، أن هذه الشحنة ستعزز مخزون الأدوية الأساسية وتسهم في تحسين التكفل بالمرضى، مشددًا على أهمية الشراكة المستمرة مع المنظمات الدولية لتطوير المنظومة الصحية الوطنية.

ويعكس هذا الحدث متانة التعاون بين تشاد وشركائها الدوليين، وجهودهم المشتركة للنهوض بالقطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
