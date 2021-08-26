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AFRIQUE

رئيس المجلس العسكري الإنتقالي يستقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 26 Août 2021


رئيس المجلس العسكري الإنتقالي يستقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي
وصل اليوم الثلاثاء، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني موسى، إلى البلاد على رأس وفد رفيع المستوى. وفي القصر الرئاسي، فقد أعد حفل استقبال رسمي، من قبل فخامة رئيس الجمهورية، رأس الدولة، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق محمد إدريس ديبي إتنو.

وزيارة الكوني، هي الأولى من نوعها لمسئول ليبي لتشاد، منذ الوفاة المفاجأة لمشيرها إدريس ديبي إتنو.

وعقب الاستقبال، التقى فخامة رئيس الجمهورية، رأس الدولة، الفريق محمد إدريس ديبي إتنو، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، حيث بحثا عدد من المواضيع. وبالاخص تعاون البلدين وتنسيقهما في كافة المجالات، بما يعزز الاستقرار في البلدين.

وقال فخامة رئيس الجمهورية، رأس الدولة، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، إن بلدينا تمر بأوقات عصيبة في تاريخهما، بسبب التحولات الأمنية الكبيرة. والاضطرابات التي يجب حلها من خلال الحوار، مضيفاً أرحب بالالتزام القوي للشعب الليبي الشقيق، على إرساءه أسس سلام دائم في ليبيا. والذي يتطلب بالضرورة، حلًا إقليميًا والمشاركة الفعالة للدول المجاورة، لا سيما دول منطقة الساحل.

وعقب الجلسة المغلقة، بين نائب رئيس مجلس الرئاسي الليبي. وفخامة رئيس الجمهورية، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق محمد إدريس ديبي إتنو، عقدت جلسة ضمت وفدي البلدين، طرحت فيها عدة مواضيع مهة تدخل في مصلحة البلدين، خاصة تأمين الحدود والحد من خطر الجماعات الإرهابية، التي تعرقل الأمن والاوضاع بين الدولتين. رئيس المجلس الرئاسي الليبي طالب مشاركة تشاد في المؤتمرات المتعلقة بليبيا لأن تشاد وليبيا لهما قواسم مشتركة، كما دعا إلى توقيع اتفاقيات ثنائية تسهل العمل بين الجارتين
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