رئيس المجلس العسكري الانتقالي يستقبل وفد رابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل



استقبل عصر يوم السبت الثاني من أبريل 2022 رئيس المجلس العسكري الانتقالي، رئيس الجمهورية، رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو، استقبل بالقصر الرئاسي وفد رابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل.



لقاء رئيس المجلس العسكري الانتقالي، رئيس الجمهورية، رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو مع وفد رابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل بقيادة رئيسها الشيخ الدكتور أبكر ولر مدو جاء بعد انعقاد أعمال المؤتمر الدولي الخامس عشر للرابطة، الذي استضافته العاصمة انجمينا مؤخرا، والذي تناول الخطوط العريضة لتجربة المصالحة الوطنية الجزائرية الناجحة ، وقد عرض الوفد لفخامة رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبي إتنو أهم النتائج التي خرج بها المؤتمر ، مؤكدين دعمهم لتشاد في إنجاح المرحلة الإنتقالية عامة والحوار الوطني الشامل خاصة.



وقد صرح الأمين العام للرابطة بزاز الخميسي بقوله إن لرجال الدين دورا كبيرا في بسط السلام، مطالبا بمشاركتهم في الحوار المرتقب، مشيرا إلى أن الرابطة تدعم الجهود المبذولة من قبل السلطات العليا الإنتقالية في تشاد، وأضاف أنهم يعملون من أجل السلام وتقويته في الساحل وتأكيد دور الإسلام في محاربة التطرف والعنف والغلو باعتبارها صفات لاتمت للدين بأي صلة.



وهذا، وقد أنشأت رابطة علماء وأئمة ودعاة الساحل من أجل جمع شمل العلماء والدعاة في منطقة الساحل الإفريقي من أجل المتابعة والاهتمام بالدور الأساسي للمنابر الدعوية ودورها في أوساط السكان والعمل لاعطاء الوجه الحقيقي للمساجد والأئمة والدعاة والعلماء وإبعاد تهم الغلو والتطرف المرتبطة بالدين كما يزعم البعض.



و جدير بالإشارة، أن رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبي إتنو هو الرئيس الدوري لمجموعة دول الساحل الخمس، لذا كان اللقاء فرصة مميزة لتبادل وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بدول الساحل لاسيما جوانب تعزيز السلام عبر التوعية الدينية المكثفة لرجال الدين في الساحل. اللقاء حضره مساعدو رئيس الجمهورية في الأمانة العامة والمكتب المدني برئاسة الجمهورية.