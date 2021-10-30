عباس يشارك في منتدى إقليمي لتوعية وتقوية قدرات وسائل الإعلام حول الوقاية من الصراعات



شارك رئيس اتحاد الصحفيين التشاديين عباس محمود طاهر في منتدى إقليمي لتوعية وتقوية قدرات وسائل الإعلام وأجهزة تنظيم الإعلام حول الوقاية من الصراعات المرتبطة بخطاب الكراهية والكفاح ضد هذه الظاهرة في دول وسط افريقيا.



المنتدى المقام بمدينة دوالا بالكاميرون من قبل مكتب الأمم المتحدة لدول وسط افريقيا بالتعاون مع اليونيسكو و المفوضية السامية لحقوق الإنسان و المجموعة الاقتصادية لدول وسط افريقيا وبعثة الأمم المتحدة للسلام في الكونغو.



ويناقش المنتدى الذي تشارك فيه وفود من 11 دولة من وسط إفريقيا ظاهرة تنامي خطاب الكراهية في دول وسط افريقيا ودور وسائل الإعلام في التصدي لتلك الظاهرة تجنبا لما شهدت روندا من تأحيج لخطاب الكراهية والذي أدى في نهاية الأمر إلى تطهير عرقي فظيع فضلا عن وضع استراتيجية مشتركة من أجل توعية شعوب دول المنطقة وميثاق أخلاقي للاعلاميين حول خطاب الكراهية.



كما يقدم المشاركون تجارب دولهم وحصر العبارات و الكلمات التي يمكن اعتبارها تحمل خطاب كراهية.



و سيعقد منتدى مماثل في أنجمينا للسلطات والمجالس العليا المكلفة بتنظيم وسائل الإعلام بدول وسط إفريقيا لذات الهدف كما سيعقد منتدى ثالث يجمع الإعلاميين والسلطات الإعلامية في كنشاسا حول خطورة خطاب الكراهية وسبل الوقاية منه.