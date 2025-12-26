Alwihda Info
TCHAD

عيد ميلاد تضامني: راديسون بلو إنجمينا يحتفل مع مائة طفل


Alwihda Info | Par سودة شرف الدين مادجير - 26 Décembre 2025



قدّمت الإدارة العامة لفندق راديسون بلو في إنجمينا وجبة غداء بمناسبة عيد الميلاد لأطفال القرية، وذلك في أجواء يسودها الفرح والمشاركة.

وقد تم، في جو مليء بالبهجة والتآزر، استقبال مائة طفل من القرية والأطفال المتجمعين حول سانتا كلوز، يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، داخل مقر الفندق، من طرف المدير العام لفندق راديسون بلو وموظفيه.
وتم تقديم وجبة غداء أُعدّت خصيصًا لهذه المناسبة من قِبل فريق المطبخ، حيث ضمّت أطباقًا متنوعة ومتوازنة، مرفقة بالحلويات والمشروبات، وقدّمت في أجواء ودّية مميزة.

وفي كلمة بالمناسبة، رحّب منسق الرعاية البديلة لقرية الأطفال SOS، السيد جيميارا نفيكادجيم، بهذه المبادرة، معربًا عن امتنانه لإدارة وموظفي فندق راديسون بلو على هذا الاهتمام الخاص الذي أُولي لأطفال القرية.

من جانبه، أكد المدير العام لفندق راديسون بلو، السيد نور الدين بيراكدار، أن هذه المبادرة تندرج ضمن سياسة المسؤولية الاجتماعية للفندق، والتي تهدف إلى إدخال البسمة على وجوه الأطفال ودعم الفئات المحرومة في المجتمع، وتعزيز روح الاندماج الاجتماعي.
وأضاف أن الاحتفال بعيد الميلاد هو وقت للمشاركة، ومن المهم بالنسبة لهم جلب القليل من السعادة لهؤلاء الأطفال وإظهار أنهم ليسوا وحدهم.

كما أشار إلى أن عيد الميلاد يُعد من أهم الأعياد في الديانة المسيحية بعد عيد الفصح، وقد تم تحديد تاريخ ميلاد السيد المسيح رسميًا في 25 ديسمبر خلال القرن الرابع الميلادي، في عهد الإمبراطور قسطنطين وبقرار من البابا.



