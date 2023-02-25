فاكت تنفي أي صلة لها بمجوعة فاغنر الروسية شبه العسكرية



نفى رئيس جبهة الوفاق من أجل التغيير في تشاد(fact) محمد مهدي علي ، في مقابلة أجرتها معه إذاعة فرنسا الدولية ، أي صلة حاليًا بين حركته ومجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية.



وقال مهدي "بقدر ما كنا نشعر بالقلق ، في اللحظة الأنسب عندما كان الأمر سهلاً للغاية وكان من الممكن جدًا إقامة علاقات مع فاغنر في أبريل 2021 ، عندما دخلنا تشاد ، لم نفعل ذلك. ولا أعرف لماذا نفعل ذلك اليوم ، "



وتابع مهدي ان حركته المتمردة كانت في وقت سابق قريبة من مجموعة فاجنر أثناء تواجدهم في ليبيا لاحتواء داعش وانتهى ذلك هناك. على حد قوله.



مضيفاً "عندما ذهبنا إلى تشاد ، لم يكن الروس على علم بذلك. ولم نخطرهم حتى" .



وفي السياق ذاته نفى رئيس شركة فاجنر يفغيني بريغوجين تقرير "وول ستريت جورنال" الذي أشار إلى دعم فاغنر للمعارضة في تشاد ووصفه بأنه لا اساس له من الصحة .



ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤوليين امريكين وافارقة واروبين ان واشطنون اطلعت السلطات المسؤولة في تشاد على تقارير استخباراتية تفيد بان رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين يتعاون مع مسلحين تشاديين لزعزعة استقرار تشاد وتصفية الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي إتنو