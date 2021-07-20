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TCHAD

محمد ديبي : "نحن على الطريق الصحيح"


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 20 Juillet 2021




قال الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي يوم الثلاثاء إن تشاد "تسير على الطريق الصحيح" في عمليتها الانتقالية ، بعد ثلاثة أشهر من وفاة المشير التشادي في ميدان الشرف.

وبحسب رئيس المجلس العسكري الانتقالي : بعون الله ، أظهر غالبية الشعب التشادي نضجًا وتماسكًا للحفاظ على مكانة البلاد ، مضيفًا أننا نسير على الطريق الصحيح كما تدل على ذلك الإجراءات المختلفة السياسات التي اتخذها المجلس العسكري للحكومة الانتقالية وفقًا لخارطة الطريق الخاصة به.

هذه الديناميكية التي تقدم لنا آفاق مشجعة ، يجب الحفاظ عليها وتعزيزها بالطبع من خلال فلسفة مدنية ووطنية متماسكة. الحكمة والصفاء والتفاهم المتبادل وبالمثل ، يجب علينا تعزيز إيماننا المشترك بمستقبل هذا البلد.

وشدد رئيس المجلس العسكري الانتقالي على ضرورة تعدد الكيانات والمهام التي من شأنها أن تسمح للبلاد بالانطلاق في مغامرة انتقال سلمي.


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