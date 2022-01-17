محمد صالح أيوب : الفساد عامل من عوامل تقويض السلام



أشار البروفيسور محمد صالح أيوب في حديثه أثناء مؤتمر السلام إلى العوامل التحديات التي تواجه طموح تحقيق السلام في تشاد ، أكد الأستاذ محمد صالح أيوب أن "الفساد يشكل عائقا كبيرا أمام السلام" وأوضح أننا وصلنا إلى مستوى لا يزال يتوقع فيه موظفو الوظيفة العامة لا يقدمون واجبا بدون مقابل مادي



موضحا أيوب بأن الشباب الذين يغادرون جامعاتنا بشهاداتهم مقتنعون جميعًا أنه بدون ذراع طويلة أو مبلغ كبير ، لا يمكننا أبدًا التوظيف".



وكما عبر عن غضبه من ظاهرة التنافس على الزعامة التقليدية ويرى البروفيسور ، من الجنون أن يقاتل جنرال في الجيش أو عضو في الحكومة ليل نهار للفوز برئاسة الكانتون.



يختتم محمد صالح أيوب حديثه بالقول: "ما هو الفوز في النهاية؟ أرى ذلك في تشاد". أكد الأستاذ محمد صالح أيوب أن "الفساد يشكل عائقا كبيرا أمام السلام".