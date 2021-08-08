مقتل 21 شخصا في اشتباكات عنيفة بولاية حجر لميس



لقي ما لا يقل عن 21 شخصًا مصرعهم وأصيب حوالي 20 آخرون في صراع طائفي عنيف يوم السبت في قرية حرجة بكانتون ميوتو الواقعة في مقاطعة انقورا بولايو حجر لميس ، الواقع على بعد خمسة عشر كيلومترا شمال شرقي بلدة بيكورو



وتعود أسباب هذه الاشتباكات التي أسفرت عن مقتل 21 شخصا إلى النزاع على الأراضي الزراعية ، وفقا للسطات فإن الطرفان استخدمت أسلحة الحرب في الاشتباكات ، وقالت مصادر محلية إن حصيلة الاشتباكات قد تكون أعلى من ذلك بكثير.



وأرسلت السلطات الأمنية عدد كبير من قوات الدفاع والأمن لتأمين المنطقة وضمان سلامة السكان ، فيما وصل وفد وزاري إلى المنطقة الأحد.



وكما ألقت قوات الأمن القبض على العديد من الأشخاص الذين قدموا على أنهم محرضون ومتواطئون في أعمال العنف.







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