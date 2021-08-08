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مقتل 21 شخصا في اشتباكات عنيفة بولاية حجر لميس


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 8 Août 2021



مقتل 21 شخصا في اشتباكات عنيفة بولاية حجر لميس

لقي ما لا يقل عن 21 شخصًا مصرعهم وأصيب حوالي 20 آخرون في صراع طائفي عنيف يوم السبت في قرية حرجة بكانتون ميوتو الواقعة في مقاطعة انقورا بولايو حجر لميس ، الواقع على بعد خمسة عشر كيلومترا شمال شرقي بلدة بيكورو

وتعود أسباب هذه الاشتباكات التي أسفرت عن مقتل 21 شخصا إلى النزاع على الأراضي الزراعية ، وفقا للسطات فإن الطرفان استخدمت أسلحة الحرب في الاشتباكات ، وقالت مصادر محلية إن حصيلة الاشتباكات قد تكون أعلى من ذلك بكثير.

وأرسلت السلطات الأمنية عدد كبير من قوات الدفاع والأمن لتأمين المنطقة وضمان سلامة السكان ، فيما وصل وفد وزاري إلى المنطقة الأحد.

وكما ألقت قوات الأمن القبض على العديد من الأشخاص الذين قدموا على أنهم محرضون ومتواطئون في أعمال العنف.



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