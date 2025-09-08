نجامينا تحتفي بكتاب «بشرتي قوتي»… صرخة أدبية ضد التمييز





نجامينا – 7 سبتمبر 2025

احتضنت القاعة الزرقاء بالهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري (أونما)، مساء الأحد، حفل تدشين كتاب «بشرتي قوتي» للكاتبة التشادية روضة حامد بونق أوري، الصادر عن دار القلم الإفريقي للنشر والتوزيع، وسط حضور مميز لعدد من الأدباء والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي، بالإضافة إلى أفراد من أسرة الكاتبة.



ويأتي هذا الحدث في إطار دعم وتشجيع الإنتاج الأدبي النسائي الإفريقي وتعزيز مكانة المرأة الكاتبة في المشهد الثقافي بالقارة، حيث يسلّط الكتاب الضوء على قضايا الهوية والتمييز القائم على اللون والخلفية الاجتماعية.



وفي كلمة لها خلال الحفل، أعربت الكاتبة روضة حامد بونق أوري عن امتنانها لهذا التكريم الثقافي، مؤكدة أن كتابها:



"صدى لقصص نساء كثيرات واجهن التهميش بسبب لون بشرتهن أو خلفياتهن. أردت أن أقول لكل فتاة تشعر بالاختلاف: اختلافك هو قوتك، وبشرتك ليست عيبًا، بل هويتك."



وأوضحت أن الرواية مستوحاة من تجارب حقيقية تعكس التحديات التي تواجهها المرأة الإفريقية، خاصة ما يتعلق بالنظرة النمطية والتمييز غير المعلن داخل المجتمعات.



من جانبه، عبّر مدير دار القلم الإفريقي للنشر والتوزيع، السيد حسن بابا، عن فخره بإصدار هذا العمل، مؤكدًا أن:



"بشرتي قوتي ليست مجرد عمل أدبي، بل موقف إنساني جريء يفتح نقاشًا حول قضايا طالما جرى تجاهلها. نحن نؤمن أن الكلمة الصادقة قادرة على إحداث التغيير، ونتوقع أن يترك هذا الكتاب أثرًا عميقًا لدى القرّاء، خاصة الشباب."



وقد شهدت الفعالية تفاعلًا لافتًا من الحضور، واختُتم الحفل بجلسة نقاشية مفتوحة تخللتها أسئلة ومداخلات تناولت مضمون الرواية ورسالتها الإنسانية.



يُذكر أن الكتاب يقع في 174 صفحة، ويُعد من الإصدارات الأدبية اللافتة التي تسعى إلى إعادة طرح قضايا الهوية والاختلاف في سياق أدبي مؤثر.