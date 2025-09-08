Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Les enseignants de Bébédjia formés pour une rentrée de qualité


Alwihda Info | Par Reouhoudou Innocent - 8 Septembre 2025


Le Complexe Scolaire les Élites de la Nation de Bébédjia a organisé une formation pour ses enseignants, sur le thème "Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité". L'objectif est de leur fournir des méthodes et des stratégies pédagogiques efficaces en vue de la prochaine rentrée scolaire.


Tchad : Les enseignants de Bébédjia formés pour une rentrée de qualité


  Selon le fondateur de l'école, cette formation vise à créer une "innovation triangulaire" impliquant les élèves, les enseignants et les parents. L'inspecteur départemental de l'Éducation nationale de la Nya, Samafou Gondigue John, a pour sa part souligné que les enseignants sont des "missionnaires" et les a encouragés à tirer le meilleur de cette session de renforcement des capacités.

 
La formation, animée par des inspecteurs, a abordé des sujets tels que la didactique générale, les didactiques de discipline, ainsi que les évaluations normative et sommative. L'établissement vise ainsi à renforcer l'efficacité de son personnel pour toutes les tâches liées à l'éducation, du primaire au secondaire.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 07/09/2025

Tchad : Incendie criminel au marché central d'Am-Timan

Tchad : Incendie criminel au marché central d'Am-Timan

Tchad : Des fournitures scolaires pour le Kanem-Est Tchad : Des fournitures scolaires pour le Kanem-Est 07/09/2025

Populaires

Tchad – Football : Ecua Celestin forfait pour le match contre Madagascar

07/09/2025

Tchad : 30 femmes handicapées formées sur le plaidoyer et la gestion des projets au Ouaddaï

07/09/2025

Tchad : Le président de l'UJT participe à un forum médiatique sur le climat à Addis-Abeba

07/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter