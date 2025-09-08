Tchad : Les enseignants de Bébédjia formés pour une rentrée de qualité





Selon le fondateur de l'école, cette formation vise à créer une "innovation triangulaire" impliquant les élèves, les enseignants et les parents. L'inspecteur départemental de l'Éducation nationale de la Nya, Samafou Gondigue John, a pour sa part souligné que les enseignants sont des "missionnaires" et les a encouragés à tirer le meilleur de cette session de renforcement des capacités.





La formation, animée par des inspecteurs, a abordé des sujets tels que la didactique générale, les didactiques de discipline, ainsi que les évaluations normative et sommative. L'établissement vise ainsi à renforcer l'efficacité de son personnel pour toutes les tâches liées à l'éducation, du primaire au secondaire.