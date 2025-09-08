Tchad : Les enseignants menacent de faire grève







Le secrétaire général du SET, Bolmbari Ngolaou, a dénoncé l'inaction des autorités, affirmant qu'il est impensable de vouloir améliorer le système éducatif tout en ignorant ses acteurs. Le syndicat a appelé ses membres à se préparer à un arrêt de travail et a promis de donner des instructions claires à la fin du préavis, le 30 septembre.