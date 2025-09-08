Le secrétaire général du SET, Bolmbari Ngolaou, a dénoncé l'inaction des autorités, affirmant qu'il est impensable de vouloir améliorer le système éducatif tout en ignorant ses acteurs. Le syndicat a appelé ses membres à se préparer à un arrêt de travail et a promis de donner des instructions claires à la fin du préavis, le 30 septembre.
|
TCHAD
Tchad : Les enseignants menacent de faire grève
Alwihda Info | Par Peter Kum - 8 Septembre 2025
Le Syndicat des enseignants du Tchad (SET) a lancé un préavis de grève pour la période allant du 8 au 30 septembre 2025. Le syndicat proteste contre le silence du gouvernement concernant la révision du décret 477 de 1992, qui régit le statut des enseignants.
|
Lundi 8 Septembre 2025 - 18:35 Tchad : Inhumation du chef de canton de Nderguigui Betolngar Sandjangar
|
Lundi 8 Septembre 2025 - 18:05 Tchad: A la veille de la 59e session du Conseil des Ministres de l'OHADA à N'Djamena les experts se réunissent
|
Lundi 8 Septembre 2025 - 18:00 Tchad : Le Conseil provincial du Lac ouvre sa première session budgétaire à Bol
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
Populaires
TRIBUNE & DEBATS