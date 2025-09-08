Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Les enseignants menacent de faire grève


Alwihda Info | Par - 8 Septembre 2025


Le Syndicat des enseignants du Tchad (SET) a lancé un préavis de grève pour la période allant du 8 au 30 septembre 2025. Le syndicat proteste contre le silence du gouvernement concernant la révision du décret 477 de 1992, qui régit le statut des enseignants.


Tchad : Les enseignants menacent de faire grève



Le secrétaire général du SET, Bolmbari Ngolaou, a dénoncé l'inaction des autorités, affirmant qu'il est impensable de vouloir améliorer le système éducatif tout en ignorant ses acteurs. Le syndicat a appelé ses membres à se préparer à un arrêt de travail et a promis de donner des instructions claires à la fin du préavis, le 30 septembre.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 08/09/2025

Tchad : Le ministère de la Jeunesse et des Sports interdit les objets dangereux dans les stades

Tchad : Le ministère de la Jeunesse et des Sports interdit les objets dangereux dans les stades

Tchad : Lancement des concours d'entrée en première année pour les facultés des sciences de la santé humaine Tchad : Lancement des concours d'entrée en première année pour les facultés des sciences de la santé humaine 08/09/2025

Populaires

Tchad : 30 femmes handicapées formées sur le plaidoyer et la gestion des projets au Ouaddaï

07/09/2025

Sipopo : les Chefs d’État de la CEEAC désignent Ézéchiel Nibigira à la tête de la Commission

07/09/2025

​Ukraine : Kiev dénonce une vaste campagne de désinformation russe en Afrique

07/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter