« Grand remplaçant » : un nouveau livre poignant sur l’exil et l’intégration

La parution du livre « Grand remplaçant » marque une escale sérieuse dans le récit des parcours d’exil et de quête d’intégration. Sincère et bouleversant, ce roman explore les thèmes de l'absurdité, de l'aliénation et de la rébellion face aux conventions du pays d’accueil et en filigrane le traitement public de l’islam et des musulmans en France.



Le livre relate le périple d’un réfugié soudanais en France, confronté aux réalités difficiles de l’exil, aux obstacles administratifs, culturels et sociaux, mais aussi à l’espoir d’une nouvelle vie.



Le poids des pesanteurs culturelles joue un rôle crucial et oblige à résoudre l’équation : accepter ou ne pas accepter les réalités du pays d’accueil. Le réfugié essaie de survivre face à ce qu’il considère comme la crise du modèle républicain universaliste, mais il va craquer et commettre l’irréparable...



À travers cette œuvre, Kaar Kaas Sonn expose avec authenticité les luttes quotidiennes, les défis de l’apprentissage d’une nouvelle langue, l’adaptation à une culture différente, la résilience et la persévérance face aux préjugés. « Grand remplaçant » est une invitation à l’empathie, à la réflexion et à l’action, pour mieux comprendre les réalités complexes des réfugiés.



Le livre est disponible à la commande à partir du 5 août 2025 en versions papier et numérique, via le lien suivant : https://www.amazon.com/dp/B0FLW7ZC3S Kaar Kaas Sonn Contact : kaarkaassonn@yahoo.fr