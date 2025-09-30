Tchad : La CRT, le CRF et l’AFD appuient la commune de N’Djamena dans la lutte contre les inondations

Sous le haut patronage du maire de la ville, Senoussi Hassana Abdoulaye, les partenaires ont remis à la commune divers équipements : matériels roulants, équipements de protection, outils de mitigation ainsi que des moyens de communication. Ces ressources seront mises à la disposition des bénévoles afin de prévenir les inondations et d’assurer une meilleure protection des populations.



Le directeur de l’AFD, Rémy Rioux, a déclaré que cet appui marque une étape importante dans la mise en œuvre du projet, rappelant que les inondations représentent un défi majeur pour N’Djamena. Elles menacent à la fois les infrastructures, la santé publique et les moyens de subsistance des familles les plus vulnérables. « L’objectif de la France est d’accompagner et de professionnaliser ces efforts en renforçant les capacités opérationnelles des équipes afin de mieux prévenir, anticiper et gérer les crises », a-t-il affirmé.



Pour sa part, le maire de N’Djamena a insisté sur l’importance d’une gestion rigoureuse et responsable des matériels remis. Il a rappelé que les bénévoles, répartis dans les dix communes de la capitale, doivent désormais mettre en pratique les formations acquises afin de remplir pleinement leur mission de protection des populations. « À travers ce partenariat, nous voyons la solidarité internationale et la force de la coopération, qui permet d’unir les communautés et de protéger nos concitoyens », a-t-il conclu.