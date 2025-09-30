Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : La CRT, le CRF et l’AFD appuient la commune de N’Djamena dans la lutte contre les inondations


Alwihda Info | Par Mogota Clarisse - 30 Septembre 2025


La Croix-Rouge du Tchad (CRT), en collaboration avec la Croix-Rouge française (CRF) et l’Agence française de développement (AFD), a lancé ce 30 septembre 2025 à la mairie centrale de N’Djamena un projet d’appui destiné à renforcer la gestion des risques d’inondation et la résilience climatique des institutions locales et des populations.


Tchad : La CRT, le CRF et l’AFD appuient la commune de N’Djamena dans la lutte contre les inondations
Sous le haut patronage du maire de la ville, Senoussi Hassana Abdoulaye, les partenaires ont remis à la commune divers équipements : matériels roulants, équipements de protection, outils de mitigation ainsi que des moyens de communication. Ces ressources seront mises à la disposition des bénévoles afin de prévenir les inondations et d’assurer une meilleure protection des populations.

Le directeur de l’AFD, Rémy Rioux, a déclaré que cet appui marque une étape importante dans la mise en œuvre du projet, rappelant que les inondations représentent un défi majeur pour N’Djamena. Elles menacent à la fois les infrastructures, la santé publique et les moyens de subsistance des familles les plus vulnérables. « L’objectif de la France est d’accompagner et de professionnaliser ces efforts en renforçant les capacités opérationnelles des équipes afin de mieux prévenir, anticiper et gérer les crises », a-t-il affirmé.

Pour sa part, le maire de N’Djamena a insisté sur l’importance d’une gestion rigoureuse et responsable des matériels remis. Il a rappelé que les bénévoles, répartis dans les dix communes de la capitale, doivent désormais mettre en pratique les formations acquises afin de remplir pleinement leur mission de protection des populations. « À travers ce partenariat, nous voyons la solidarité internationale et la force de la coopération, qui permet d’unir les communautés et de protéger nos concitoyens », a-t-il conclu.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 29/09/2025

Human Rights Watch dément tout refus de visa au Tchad visant son directeur pour l’Afrique centrale

Human Rights Watch dément tout refus de visa au Tchad visant son directeur pour l’Afrique centrale

Applesse Kamma : La voix qui unit les cœurs en concert le 04 octobre Applesse Kamma : La voix qui unit les cœurs en concert le 04 octobre 29/09/2025

Populaires

N’Djaména : Un homme détenu après avoir porté secours à une victime d’accident

29/09/2025

Tchad : Fada, épicentre d'une renaissance touristique stratégique dans l'Ennedi-Ouest

29/09/2025

RCA : La Roumanie s’engage à renforcer sa coopération militaire, notamment dans la formation

29/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 28/09/2025 - Barra Lutter

Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad

Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad

Tchad : Quand la misère s’installe, l’enfance disparaît à N’Djaména Tchad : Quand la misère s’installe, l’enfance disparaît à N’Djaména 27/09/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter