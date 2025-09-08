TCHAD

Tchad: A la veille de la 59e session du Conseil des Ministres de l'OHADA à N'Djamena les experts se réunissent

Alwihda Info | Par Temandang Gontran - 8 Septembre 2025

La 59e session du Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) se tiendra du 11 au 12 septembre 2025 à N'Djamena, au Tchad. En amont de cet événement, une réunion des experts s'est ouverte du 8 au 9 septembre, sous la présidence du ministre tchadien de la Justice et président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA, Dr Youssouf Tom.