TCHAD

Tchad : Le ministère de la Sécurité publique interdit la marche du PTPAS prévue le 11 septembre


Alwihda Info | Par Alwihda - 8 Septembre 2025



N’Djamena, 8 septembre 2025 – La marche dite « pacifique » du Parti des Travailleurs pour le Progrès et l’Adhésion Sociale (PTPAS), initialement prévue pour le samedi 11 septembre 2025, a été strictement interdite par un arrêté du ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, Ali Ahmat Aghabache.

Selon l’arrêté n°317/PR/PM/MSPI/SG/2025, deux raisons principales justifient cette interdiction :
  • Le non-respect des dispositions des articles 5 et 6 de l’ordonnance n°011/PR/2023 du 1er août 2023, relatives aux manifestations sur la voie publique.
  • Le risque de trouble à l’ordre public.
Le texte précise qu’en cas de non-respect de l’arrêté, les organisateurs seront tenus pour responsables devant les juridictions compétentes de la République. Ils devront répondre d’éventuelles infractions ou débordements liés à la tenue d’une telle marche.

Dispositif de sécurité

L’exécution de cette décision a été confiée au Directeur général de la Police nationale (DGPN), au Directeur général de la Gendarmerie nationale (DGGN), au Commandant de la Garde nationale et nomade du Tchad (GNNT), ainsi qu’à la Délégation générale du gouvernement auprès de la Commune de N’Djamena. Chacun est chargé, dans son domaine de compétence, de veiller à l’application stricte de l’arrêté.


